Netflix. De qué se trata la nueva serie de los creadores de Dark

Los amantes de las ficciones posapocalípticas combinadas con el subgénero young adult estarán encantados con el estreno de Tribus de Europa, la serie de origen alemán que el viernes 19 debuta en Netflix. Las razones son varias. La primera es la participación en el proyecto de Quirin Berg y Max Wiedemann, productores de la celebrada Dark. La segunda es que si bien, por lo visto, en el último tráiler aparecido antes del cierre de esta nota la trama tiene puntos de contacto con The 100 (sus siete temporadas están disponibles en la plataforma), los responsables aclararon que el tratamiento será más adulto y complejo que en esa ficción, un típico producto de la cadena The CW, enfocada al público joven. Eso no calmó a los fanáticos, claro, quienes después de ver el adelanto se amontonaron para tuitear, indignados, sobre las similitudes entre la serie que finalizó en septiembre del año pasado y esta, la duodécima ficción alemana en llegar a la N roja.

En Tribus de Europa (al igual que en Dark), la acción se desarrolla en 2074. Según la sinopsis entregada por Netflix: “Después de una misteriosa catástrofe global, lo que queda de Europa se fractura en innumerables microestados con varias de las llamadas «tribus», que luchan por el dominio sobre el continente”. Tres hermanos, Kiano, Liv y Elija (Emilio Sakraya, Henriette Confurius y David Ali Rashed), miembros de una de las tribus, caen en el medio de un conflicto global ya que poseen un cubo que parece ser clave para la supervivencia del planeta (los motivos habrá que conocerlos viendo la serie). El trío de jovencitos deberá separarse y cada uno tomará su propio camino. Una responsabilidad tripartita que tendrá como fin nada menos que su libertad y la de sus familias. Y acaso salvar el planeta. El resto es puro género: escenarios apocalípticos, constante huida del peligro, acción trepidante, líderes ambiciosos y despiadados intentando ocupar el primer lugar en la línea de dominación del mundo (el tráiler perfila a la Varvara que interpreta la actriz iraní Melika Foroutan como una de las principales).

El tercero de los atractivos de Tribus de Europa está relacionado con su equipo creativo. Philip Koch –realizador, productor y guionista nacido en Múnich– es el creador y showrunner del proyecto. Junto a Florian Baxmeyer (un veterano al que conoció trabajando en Tatort, longevo ciclo de series/películas policiales que lleva más de tres décadas al aire en la TV pública alemana –y contando–), se reparten la dirección de los seis episodios que conforman la temporada. Koch ha trabajado intermitentemente en cine y TV desde que Picco (2010), su debut en la pantalla grande, logró varios premios y buena repercusión tras su exhibición en Cannes. Sus temas de interés como cineasta han sido varios: el crudo drama carcelario en el film antes mencionado, el trabajo de los consultores de gestión (Out of the Box, 2016) y el mundo de los videojuegos online y la realidad virtual (Play, 2019). En todos lleva a sus personajes a situaciones psicológicas extremas y muestra soltura para moverse en el terreno del thriller. Tribus de Europa, al parecer, no es la excepción. “Casi siempre voy con mis historias hasta donde me duela. Donde se esconden puntos ciegos en nuestra sociedad o en nosotros mismos. Puede que no siempre sea fácil emocionalmente, pero creo en el momento catártico de las historias. El camino a la verdad pasa por la oscuridad. Las historias que nos hieren, que nos conmueven, son las que nos hacen pensar, esas que son llamadas de atención y pueden animarnos a hablar y actuar”, declaró en 2018. Premisas que ojalá ponga en práctica en este nuevo desafío.

Colorado el 2021

Suele suceder con Netflix: de un momento a otro aparece una serie que no estaba en el radar de nadie y se transforma en suceso. Este apartado no se la juega y va a lo seguro con dos títulos de los más esperados del año que comienza. En primer lugar, Cowboy Bebop. La versión live-action del extraordinario animé de los 90, creado por Shinichirō Watanabe, está escrita por Christopher L. Yost (Thor: Ragnarok), toda una garantía. Un humilde pedido desde aquí: no la arruinen. La otra recomendación es Inventing Anna, donde Shonda Rhimes toma un artículo de New York Magazine para contar un caso de la vida real: el de la estafadora Anna Sorokin (aka Anna Delvey), quien se hizo pasar por una heredera rusa y engañó a toda la alta sociedad de Manhattan. ¿Habrá más? Seguro. Quedan 11 meses para averiguarlo.