Llegar tarde de manera sistemática suele interpretarse como un rasgo de mala educación o falta de respeto hacia el prójimo. Sin embargo, la psicología sugiere una perspectiva distinta: este comportamiento a menudo no responde a una intención de desconsideración, sino a una distorsión en la percepción del tiempo. El psicoterapeuta Jonathan Alpert sostiene que la impuntualidad erosiona la confianza en los vínculos, transmitiendo erróneamente el mensaje de que el tiempo de los demás carece de valor, cuando en realidad la causa reside en patrones psicológicos complejos.

Esta problemática, a menudo denominada ceguera temporal, explica por qué muchas personas, aun queriendo cumplir con sus compromisos, fracasan en el intento. Alpert señala que este fenómeno aparece con frecuencia vinculado al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), donde el individuo experimenta dificultades significativas con las funciones ejecutivas, tales como la planificación, la organización y la gestión de plazos. No obstante, advierte que la impuntualidad por sí misma no es un diagnóstico médico y solo un profesional puede determinar si existe una condición de salud mental subyacente que requiera un abordaje clínico.

La psicología dice que las personas que siempre llegan tarde no son maleducadas, sino que tienen otra percepción del tiempo (Foto: imagen ilustrativa con IA)

El experto identifica tres motores fundamentales detrás de este hábito: la ansiedad, la evitación y el perfeccionismo. Muchas personas abrumadas por sus responsabilidades intentan realizar demasiadas actividades en un periodo breve, subestimando de manera optimista cuánto tiempo demandarán realmente. Este perfeccionismo lleva a los individuos a revisar cada detalle minuciosamente antes de salir, prolongando las tareas más allá de lo previsto. Asimismo, existe una dificultad latente para transitar de una actividad a otra, fenómeno que mantiene a la persona concentrada en una labor mientras pierde la noción del horario. Según el autor, estos sujetos suelen ser incapaces de advertir cómo sus constantes demoras afectan la dinámica de quienes aguardan, tanto en esferas personales como en el ámbito laboral, donde la puntualidad es clave para la coordinación de tareas y la reputación profesional.

Para modificar este comportamiento, los especialistas sugieren abandonar las estimaciones mentales optimistas y reemplazarlas por registros de datos reales. Al comparar el tiempo que se cree necesario para una actividad frente a lo que realmente toma completarla, es posible reconocer errores de cálculo. Alpert recomienda incorporar márgenes de seguridad de entre 10 y 15 minutos entre cada compromiso, una estrategia vital para evitar que una demora inicial derive en un efecto dominó a lo largo de la jornada. El uso de alarmas, la preparación anticipada de objetos y la simplificación de las rutinas matutinas también se presentan como herramientas eficaces. Si estos retrasos afectan de modo constante la vida cotidiana o las relaciones interpersonales, la consulta con un profesional resulta esencial para identificar las barreras específicas y desarrollar estrategias de afrontamiento personalizadas. En definitiva, la gestión del tiempo no es una habilidad fija, sino una capacidad que requiere entrenamiento para quienes, por diversos motivos, viven en un horario distinto al del reloj convencional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA