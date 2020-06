Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2020 • 00:25

Adoptar significa elegir a alguien para vincularlo a sí mismo. Interesante concepto y más cuando se lo baja a lo concreto y se lo comparte a corazón abierto y por televisión abierta.

Eso sucedió hace una semana en la mesa de Mirtha Legrand, hace un tiempo conducida por su nieta Juana Viale, quien junto a sus invitados crearon una atmósfera intimista, de respeto y atenta escucha. Mientras Sergio Verón contaba que con su pareja Franco estaban en el proceso de adopción de dos niñas, lo que se veía eran lágrimas contenidas de felicidad.

Esto no se trataba de una confesión o de una salida del clóset más, sino de un testimonio de una historia de amor que será potenciada con dos hijas. Así se transmitió y así se recibió. Automáticamente se empezaron a emitir opiniones y subtemas que provocaron alegría porque son una prueba de que hemos avanzado como sociedad en esta última década, sobre todo desde la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario.

Que en realidad les niñes son quienes eligen a los padres; que en la base de la parentalidad tiene que haber deseo, ganas, responsabilidad; que un hijo no es por la biología y ya, sino que se tiene que aprender, ayudar, enseñar y amar.

Considero que hay que remarcar el verbo "ahijar", que refiere a criar, a construir lazos afectivos, de filiación, que no es más ni menos que integrar, unir. Sandra Mihanovich (también invitada) complementó con su vivencia familiar comentando que León, el nieto de su esposa Marita, la bautizó como "otro abu".

Luego de la transmisión, me escribe un paciente: "Me emocioné al ver el programa, esta historia me provocó admiración y me vuelve a dar esperanza de poder convertirme en padre siendo gay".

Hoy estas nenas estarán felices y festejarán, junto a "papi" y "papá", por partida doble y estos padres les permiten a ellas cumplir su derecho a tener una familia.

El autor es Licenciado en Psicología (UBA), coordinador de grupos LGBT y escritor (en Instagram)