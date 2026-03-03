La Noche de las Hamburgueserías: cuánto salen los combos a mitad de precio de cada restaurante

La Noche de las Hamburgueserías llega con una regla simple: cada punto adherido define una opción con descuento para salir a recorrer barrios y elegir qué pedir sin adivinar en la puerta. La cita es el viernes 6 de marzo de 2026, desde las 19 y hasta el cierre de cada local.

La iniciativa está impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica, y se apoya en un mapa virtual oficial donde figura qué propone cada participante.

Además de los locales, esa noche se suman dos patios al aire libre con música: uno frente al Planetario (Palermo) y otro en Parque Los Andes (Chacarita).

10 hamburguesas en combos a 12.000 pesos Prensa

Todas las promociones de La Noche de las Hamburgueserías

A continuación, las promociones por hamburguesería:

24th Street Burger

Combo Lily Smash Doble carne Doble Cheddar Mermelada de bacon Alioli y maní tostado con papas y bebida

Angus Brother

Combo Cuarto de libra simple con papas y bebidaPrecio promo: $12.600

Antonio D

Combo Doble Cheeseburger del Cesar con papas y bebida.Precio promo: $12.000

Arredondo

Combo 1: hamburguesa Arredondo simple + papas fritas + bebida. Precio promo (bebida: agua): $12.600.Precio promo (bebida: gaseosa): $12.850. Precio promo (bebida: cerveza): $14.750

Combo 2: hamburguesa Arredondo doble + papas fritas + bebida Precio promo (bebida: agua): $14.850. Precio promo (bebida: gaseosa): $15.100. Precio promo (bebida: cerveza): $17.000

Átiko

Combo Big Atiko (brioche, doble carne, salsa Big Átiko, cheddar, pepino pickle y lechuga) con papas y limonada. Precio promo: $12.800

B-Moodie

Combo Burger Good Vibes (carne, cheddar, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, salsa B-Moodie) con papas y bebidaPrecio promo: $10.000

Benzo

Combo Cheese burger simple con papas y bebidaIncluye stickers y postersPrecio promo: $10.000

Big Pons

Combo Big Pons simple o doble con papas y gaseosa:

Simple (medallón x1, cheddar fetas x2, bacon, cebolla crispy, aderezo Big Pons): $11.000

Doble (medallón x2, cheddar fetas x4, bacon, cebolla crispy, aderezo Big Pons): $12.500

Bulebar Food & Drinks

Combo Oklahoma Onion (hamburguesa smasheada con cebolla, cheddar, cebolla crispy) con papas y bebida. Precio promo: $11.000

Burger Chazz

Combo Mega Hamburguesa con queso cheddar y cebollita con bebida y papas. Precio promo: $6900

Burger Couple (4 sucursales en el mapa)

Combo Cuatro de Frula simple con papas y gaseosa. También ofrece opción vegetariana: el medallón de carne se reemplaza por uno de hongos. Precio promo: $10.700

Burger Evolution

Combo Burger con papas y bebida. Precio promo: $7000

Burger King

Combo Stacker triple

Burgertify

Combos con bebida y papas seleccionados por el local:

Combo 1: Ness (papas y gaseosa) – Precio promo: $9950.

Combo 2: Big Jerrys (papas y gaseosa) – Precio promo: $9750.

Combo 3: Cucco (papas y gaseosa) – Precio promo: $7600

Chopi’s burger

Combo Chopi Burger con papas y bebida. Precio promo: $12.800

D&R Burgers

Combo Doble cheeseburger con papas y bebida. Precio promo: $12.000

Dean & Dennys

Combo Bacon cheese con papas y gaseosa. Precio promo: $9000

Deltoro Burgers & pizza

Combo Deltoro clásica con papas y bebida. Precio promo: $11.000

Diggs

Combo Diggs classic con papas y bebida.Precio promo: $12.000

Don Catto

Combo Catto burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500

El Desembarco (7 sucursales en el mapa)

Combo Cheese simple con papas y bebida. Precio promo: $8600

El Ideal

Combo Hamburguesa completa con papas y bebida. Precio promo: $9200

Estación Alberdi

Combo Clásica con papas y bebida. Precio promo: $8900

Fat Broder

Combo Broder burger con papas y bebida. Precio promo: $12.500

Frank’s Grill

Combo Frank’s burger con papas y bebida. Precio promo: $13.000

Hueburgers

Combo Hueburger con papas y bebida. Precio promo: $10.900

Arredondo, ubicado en Belgrano, también participa de La Noche de las Hamburgueserías Instagram/Arredondo

Jay Hamburguesas

Combo Jay clásica con papas y bebida. Precio promo: $9500

Je Suis Lacan

Combo Lacan burger con papas y bebida. Precio promo: $12.000

Jerome Palermo

Combo Jerome burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500

Jotti

Combo Jotti burger con papas y bebida. Precio promo: $10.900

Kiddo

Combo Kiddo burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500

La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH

Combo Clásica con papas y bebida. Precio promo: $10.000

La Choppería de Palermo

Combo Chopp burger con papas y bebida. Precio promo: $12.500

Lobo Blanco - Villa Urquiza

Combo Lobo burger con papas y bebida. Precio promo: $11.000

Logs

Combo Logs burger con papas y bebida. Precio promo: $10.800

Mi Barrio Hamburguesería

Combo Mi Barrio con papas y bebida. Precio promo: $9900

Mostaza

Paso a Paso: combo Paso a Paso con papas y bebida. Precio promo: $9500

Pérez-H

Combo Pérez-H con papas y bebida. Precio promo: $12.900

PIBÄ (9 sucursales en el mapa)

Combos con papas y bebida seleccionados por el local:

Combo 1: Doble Cheeseburger + papas + birra/agua/gaseosa – Precio promo: $12.200

Combo 2: Piba Classic + papas + birra/agua/gaseosa – Precio promo: $12.200

Puente Gran Bar

Combo Puente burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500

Shivo’s

Combo Shivo’s burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500

Teglia Cramer

Combo Teglia burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500

Temple (6 sucursales en el mapa):

Combo Classic Burger con papas y pinta Indie Golden o gaseosa. Precio promo: $10.350

The Flour Store

Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

The Food Truck Store

Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

The Market Burger

Combo Market burger con papas y bebida. Precio promo: $10.900

Trixie American Diner

Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

Urbano Cocina Americana

Combo elegido por el local. Precio promo: $12.000

Valentino

Combo elegido por el local. Precio promo: $10.900

Voraz (4 sucursales en el mapa)

Combo Voraz Doble con bebida y papas

Weiss Burger

Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

What The Burger

Combo Cheeseburger con papas y bebida. Precio promo: $16.000

Williamsburg Infanta

Combo burger simple (salsa, queso, manteca a base de salsa demi-glace) con papas y bebida. Precio promo: $9000

Cómo comprar los combos de La Noche de las Hamburgueserías

El valor final depende de cada propuesta (algunas publican precio y otras no). En todos los casos, el descuento aplica sobre una opción definida por el local y el pago se realiza en el punto de venta.

Elegir el local en el mapa virtual oficial.

Chequear qué opción figura para ese punto.

Ir el viernes 6 de marzo desde las 19.

Pedir la opción con descuento y pagar en el lugar.

El mapa interactivo de La Noche de las Hamburgueserías

El mapa virtual es ideal para chequear ubicación y ver qué ofrece cada local antes de salir.

Patios hamburgueseros

También ofrecen un combo seleccionado a mitad de precio.

En el Planetario Galileo Galilei

What the Burger

Big Pons

Burger Couple

The Food Truck Store

En el Parque Los Andes

Shappa

Burger Zapata

Bravos Carnes

El Rincón de Pau

Cuándo y dónde es La Noche de las Hamburgueserías