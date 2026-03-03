LA NACION

La Noche de las Hamburgueserías: cuánto salen los combos a mitad de precio de cada restaurante

Más de 200 locales suman una opción con 50% de rebaja en menús seleccionados que incluyen plato, guarnición y bebida; el detalle, con valores y variantes

  • icono tiempo de lectura7 minutos de lectura'
El mapa virtual es ideal para chequear ubicación y ver qué ofrece cada local antes de salir
El mapa virtual es ideal para chequear ubicación y ver qué ofrece cada local antes de salir

La Noche de las Hamburgueserías llega con una regla simple: cada punto adherido define una opción con descuento para salir a recorrer barrios y elegir qué pedir sin adivinar en la puerta. La cita es el viernes 6 de marzo de 2026, desde las 19 y hasta el cierre de cada local.

La iniciativa está impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica, y se apoya en un mapa virtual oficial donde figura qué propone cada participante.

Además de los locales, esa noche se suman dos patios al aire libre con música: uno frente al Planetario (Palermo) y otro en Parque Los Andes (Chacarita).

10 hamburguesas en combos a 12.000 pesos
10 hamburguesas en combos a 12.000 pesosPrensa

Todas las promociones de La Noche de las Hamburgueserías

A continuación, las promociones por hamburguesería:

24th Street Burger

  • Combo Lily Smash Doble carne Doble Cheddar Mermelada de bacon Alioli y maní tostado con papas y bebida

Angus Brother

  • Combo Cuarto de libra simple con papas y bebidaPrecio promo: $12.600

Antonio D

  • Combo Doble Cheeseburger del Cesar con papas y bebida.Precio promo: $12.000

Arredondo

  • Combo 1: hamburguesa Arredondo simple + papas fritas + bebida. Precio promo (bebida: agua): $12.600.Precio promo (bebida: gaseosa): $12.850. Precio promo (bebida: cerveza): $14.750
  • Combo 2: hamburguesa Arredondo doble + papas fritas + bebida Precio promo (bebida: agua): $14.850. Precio promo (bebida: gaseosa): $15.100. Precio promo (bebida: cerveza): $17.000

Átiko

  • Combo Big Atiko (brioche, doble carne, salsa Big Átiko, cheddar, pepino pickle y lechuga) con papas y limonada. Precio promo: $12.800

B-Moodie

  • Combo Burger Good Vibes (carne, cheddar, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, salsa B-Moodie) con papas y bebidaPrecio promo: $10.000

Benzo

  • Combo Cheese burger simple con papas y bebidaIncluye stickers y postersPrecio promo: $10.000

Big Pons

Combo Big Pons simple o doble con papas y gaseosa:

  • Simple (medallón x1, cheddar fetas x2, bacon, cebolla crispy, aderezo Big Pons): $11.000
  • Doble (medallón x2, cheddar fetas x4, bacon, cebolla crispy, aderezo Big Pons): $12.500

Bulebar Food & Drinks

  • Combo Oklahoma Onion (hamburguesa smasheada con cebolla, cheddar, cebolla crispy) con papas y bebida. Precio promo: $11.000

Burger Chazz

  • Combo Mega Hamburguesa con queso cheddar y cebollita con bebida y papas. Precio promo: $6900

Burger Couple (4 sucursales en el mapa)

  • Combo Cuatro de Frula simple con papas y gaseosa. También ofrece opción vegetariana: el medallón de carne se reemplaza por uno de hongos. Precio promo: $10.700

Burger Evolution

  • Combo Burger con papas y bebida. Precio promo: $7000

Burger King

  • Combo Stacker triple

Burgertify

Combos con bebida y papas seleccionados por el local:

  • Combo 1: Ness (papas y gaseosa) – Precio promo: $9950.
  • Combo 2: Big Jerrys (papas y gaseosa) – Precio promo: $9750.
  • Combo 3: Cucco (papas y gaseosa) – Precio promo: $7600

Chopi’s burger

  • Combo Chopi Burger con papas y bebida. Precio promo: $12.800

D&R Burgers

  • Combo Doble cheeseburger con papas y bebida. Precio promo: $12.000

Dean & Dennys

  • Combo Bacon cheese con papas y gaseosa. Precio promo: $9000

Deltoro Burgers & pizza

  • Combo Deltoro clásica con papas y bebida. Precio promo: $11.000

Diggs

  • Combo Diggs classic con papas y bebida.Precio promo: $12.000

Don Catto

  • Combo Catto burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500

El Desembarco (7 sucursales en el mapa)

  • Combo Cheese simple con papas y bebida. Precio promo: $8600

El Ideal

  • Combo Hamburguesa completa con papas y bebida. Precio promo: $9200

Estación Alberdi

  • Combo Clásica con papas y bebida. Precio promo: $8900

Fat Broder

  • Combo Broder burger con papas y bebida. Precio promo: $12.500

Frank’s Grill

  • Combo Frank’s burger con papas y bebida. Precio promo: $13.000

Hueburgers

  • Combo Hueburger con papas y bebida. Precio promo: $10.900
Arredondo, ubicado en Belgrano, también participa de La Noche de las Hamburgueserías
Arredondo, ubicado en Belgrano, también participa de La Noche de las HamburgueseríasInstagram/Arredondo

Jay Hamburguesas

  • Combo Jay clásica con papas y bebida. Precio promo: $9500

Je Suis Lacan

  • Combo Lacan burger con papas y bebida. Precio promo: $12.000

Jerome Palermo

  • Combo Jerome burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500

Jotti

  • Combo Jotti burger con papas y bebida. Precio promo: $10.900

Kiddo

  • Combo Kiddo burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500

La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH

  • Combo Clásica con papas y bebida. Precio promo: $10.000

La Choppería de Palermo

  • Combo Chopp burger con papas y bebida. Precio promo: $12.500

Lobo Blanco - Villa Urquiza

  • Combo Lobo burger con papas y bebida. Precio promo: $11.000

Logs

  • Combo Logs burger con papas y bebida. Precio promo: $10.800

Mi Barrio Hamburguesería

  • Combo Mi Barrio con papas y bebida. Precio promo: $9900

Mostaza

  • Paso a Paso: combo Paso a Paso con papas y bebida. Precio promo: $9500

Pérez-H

  • Combo Pérez-H con papas y bebida. Precio promo: $12.900

PIBÄ (9 sucursales en el mapa)

Combos con papas y bebida seleccionados por el local:

  • Combo 1: Doble Cheeseburger + papas + birra/agua/gaseosa – Precio promo: $12.200
  • Combo 2: Piba Classic + papas + birra/agua/gaseosa – Precio promo: $12.200

Puente Gran Bar

  • Combo Puente burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500

Shivo’s

  • Combo Shivo’s burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500

Teglia Cramer

  • Combo Teglia burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500

Temple (6 sucursales en el mapa):

  • Combo Classic Burger con papas y pinta Indie Golden o gaseosa. Precio promo: $10.350

The Flour Store

  • Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

The Food Truck Store

  • Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

The Market Burger

  • Combo Market burger con papas y bebida. Precio promo: $10.900

Trixie American Diner

  • Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

Urbano Cocina Americana

  • Combo elegido por el local. Precio promo: $12.000

Valentino

Combo elegido por el local. Precio promo: $10.900

Voraz (4 sucursales en el mapa)

  • Combo Voraz Doble con bebida y papas

Weiss Burger

  • Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

What The Burger

  • Combo Cheeseburger con papas y bebida. Precio promo: $16.000

Williamsburg Infanta

  • Combo burger simple (salsa, queso, manteca a base de salsa demi-glace) con papas y bebida. Precio promo: $9000

Cómo comprar los combos de La Noche de las Hamburgueserías

El valor final depende de cada propuesta (algunas publican precio y otras no). En todos los casos, el descuento aplica sobre una opción definida por el local y el pago se realiza en el punto de venta.

  • Elegir el local en el mapa virtual oficial.
  • Chequear qué opción figura para ese punto.
  • Ir el viernes 6 de marzo desde las 19.
  • Pedir la opción con descuento y pagar en el lugar.

El mapa interactivo de La Noche de las Hamburgueserías

El mapa virtual es ideal para chequear ubicación y ver qué ofrece cada local antes de salir.

Patios hamburgueseros

También ofrecen un combo seleccionado a mitad de precio.

En el Planetario Galileo Galilei

  • What the Burger
  • Big Pons
  • Burger Couple
  • The Food Truck Store

En el Parque Los Andes

  • Shappa
  • Burger Zapata
  • Bravos Carnes
  • El Rincón de Pau

Cuándo y dónde es La Noche de las Hamburgueserías

  • Fechas: viernes 6 de marzo de 2026
  • Horarios: desde las 19 hasta el cierre de cada local
  • Sede: más de 200 puntos adheridos (según el mapa oficial)
  • Patios al aire libre: de 19 a 0 (Planetario, Palermo; Parque Los Andes, Chacarita)
  • Acceso: sin entrada; se paga el consumo

LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Bullying anti-K: Milei conectó el respirador
    1

    Bullying anti-K: Milei conectó el respirador

  2. La decisión sobre los precios de los autos que tomó Volkswagen
    2

    La decisión que tomó Volkswagen sobre los precios de sus autos en marzo

  3. La automotriz que vende sus autos 0km en cuotas y la primera se paga a los 60 días de manejarlo
    3

    La automotriz que vende sus autos 0km en cuotas a tasa 0 y permite pagar la primera cuota a los 60 días

  4. Estuvo en Boca, jugó en el ascenso y hoy ataja en un territorio de 70.000 personas que tiene una sola cancha
    4

    De la pensión de Boca a Gibraltar: Marcos Zappacosta ataja en el peñón y cruza la frontera cada día