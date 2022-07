Nuevas medidas en Netflix: ¿cuánto sale Disney+, Flow, HBO Max y el resto de plataformas de streaming?

Las nuevas medidas tomadas por Netflix, que cobrará un extra para compartir la cuenta a personas fuera del hogar registrado, llevó a muchos de sus usuarios y cuestionar esta iniciativa en redes sociales y a considerar el costo de otras opciones de plataformas de streaming, desde los gigantes de empresas multinacionales hasta servidores locales en los que puede encontrarse cine de autor.

Con estos cambios, la aplicación más utilizada por los argentinos para ver películas tendrá para las cuentas de Netflix, sin importar el plan, una política de “una casa por cuenta. Esto quiere decir que, por default, se podrá utilizar el servicio en cualquier dispositivo pero solo dentro del domicilio registrado y acceder desde varias viviendas implicará un cargo adicional de $219 por cada casa que quiera agregarse a la cuenta.

Esto molestó a muchos usuarios argentinos, acostumbrados a pasar una cuenta de una mano a otra sin dar mayores explicaciones. Además, tras el último aumento del 27 por ciento hecho por la plataforma en junio, el costo del plan básico de Netflix pasó a $429, el estándar a $799 y el premium a $1.199.

Es por esto que muchos ya empezaron a considerar nuevos servicios de streaming, un rubro que floreció en el último tiempo con el desembarco de plataformas insignia de gigantes del entretenimiento que llegan con un catálogo considerable de grandes y conocidas producciones. A su vez, los más exigentes pueden acceder a otras páginas, algunas de origen nacional, en las que hay una curaduría mayor sobre el contenido.

Todas plantean costos y paquetes diferentes, y cuando se trata de compañías radicadas en el exterior -como Netflix- debe abonarse el impuesto PAIS del 8 por ciento; impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para operaciones en moneda extranjera del 45 por ciento; y el Impuesto al Valor Agregado del 21 por ciento.

Disney+

Parado sobre las espaldas del gigante estadounidense, Disney+ ofrece un catálogo tan amplio como las propiedades del estudio, que va desde la animación de Pixar (Toy Story, Monsters Inc, Up, etc) hasta la saga de Star Wars, además de gran cantidad de films insignia de Disney. En la Argentina, el servicio se puede adquirir en tres planes, en los que se puede elegir adquirir solo Disney+ o combinarlo con Star+ (una plataforma de Dinsey orientada hacia público más adulto) y Starzplay (canal de streaming de origen estadounidense).

Básico , que cuenta solo con el catálogo de Disney+: $385 por mes

, que cuenta solo con el catálogo de Disney+: $385 por mes Combo + , que junta Disney+ y Star+: $995 por mes

, que junta Disney+ y Star+: $995 por mes Disney+, Star+ y Starzplay en un único plan: $1.150 por mes

Amazon Prime

El servicio de streaming de la compañía de Jeff Bezos ya es parte del ecosistema argentino y su costo mensual es de $319 por mes más los impuestos aplicables. Incluye una prueba gratis.

HBO Max

La plataforma de esta conocida cadena de televisión norteamericana puede contratarse en dos variantes.

Plan Móvil (para smartphones y tablets): $279 por mes

(para smartphones y tablets): $279 por mes Plan estándar (para todos los dispositivos): $399 por mes

Flow

La plataforma de Cablevisión combina contenido en streaming con televisión en vivo, la cual se puede pausar, retroceder y grabar. También tiene dos variantes.

Flow Flex Abono (incluye TV en vivo y contenidos de entretenimiento): $1800 mensual

(incluye TV en vivo y contenidos de entretenimiento): $1800 mensual Flow Clásico (incluye lo anterior + acceso a la aplicación Flow y Club Personal): $2.390 mensual

Qubit Tv

Esta aplicación de origen argentino ofrece películas exclusivas y sigue un criterio de curaduría que acerca la obra de grandes directores como Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock y Andréi Tarkovski (entre muchos otros) al público. Tiene siete días de prueba gratis.

La suscripción mensual cuesta $749

Mubi

Una multinacional que ofrece cine de autor.