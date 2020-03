Nuevos talentos. Facundo Romeo sacude el under

Romeo tenía 17 años cuando aprendió a grabar discos con una PC. Fuente: Brando - Crédito: Sol Santarsiero

El nuevo single de Pyramides, "Frágil", es una experiencia dark en todo su esplendor. Facundo Romeo, líder y guitarrista de la banda, canta en un momento que es "hora de morir". Y resulta paradójico porque su cuerpo manda señales inequívocas de vitalidad y ansiedad. Lo que nos lleva a pensar en ese hit del under que es "Caos/calma" que habla de una lluvia que traerá una "Nueva Era". Lo cierto es que Pyramides se maneja con propuestas estéticas extremas y apuesta a climas sugestivos, envolventes y violentos que buscan correr a quien escucha de su zona de tranquilidad para llevarlos a otro espacio donde las certezas están perdidas. ¿No es eso el rock?

En 2020 todavía hay bandas que contribuyen a que la idea de rock siga viva, como Pyramides con Facundo Romeo al frente del escenario. Para llegar a este presente hubo antes una serie de influencias: "El primer tema que aprendí a tocar en la guitarra, a mis 11 años, fue «Come As You Are», de Nirvana. Esto fue en la casa de unas primas que escuchaban Sumo, los Redondos, Pantera, bien, buena música", recuerda el músico en su departamento de Parque Patricios. En el inicio, entonces, estuvo su fascinación por bandas, digamos, oscuras y eso luego se amplió hacia el hardcore, el punk y el ska. Por esa época también empezó a escribir canciones y a dibujar con pasión.

Uno de los cambios más importantes de su vida como músico llegó a los 17 años cuando le enseñaron que con una computadora y una placa de sonido se podían grabar discos: "Ahí surgieron mis primeras grabaciones, por más que tuve bandas desde los 14", recuerda. Todo esto a puro ímpetu, ganas, deseos de habitar un mundo de música y de arte en general. Y, por su propia intensidad, que pedía las cosas en el instante, se saltó las instituciones educativas.

Después de hacer un recorrido por distintas bandas, géneros (incluso ser DJ una temporada) y territorios, Facundo Romeo crea el concepto de Pyramides en soledad, y con la necesidad de controlar todo el proceso, grabó unos demos en su habitación: "Creía que no necesitaba a nadie y luego terminé formando la banda para llevar la propuesta al vivo". En 2014 sale el primer EP homónimo. Luego siguieron Vacíos y variables , Futuro ausencia y, en el 2019, dos singles: "Propaganda" y "Frágil". Con esto a Pyramides le alcanzó para posicionarse como una de las promesas más concretas del pospunk del under que retoma tanto a Joy Division como a The Wire, The Cure, Interpol, Mujercitas Terror y mira hacia delante con la inclusión climática de lo más sanguíneo de la electrónica: "Tuve muy claro que el camino era el feeling que nos permite planificar cada show, pero también estar en una revista de modas y en una especializada de rock". Mientras prepara el guion de su primer cortometraje, planifica una muestra con sus pinturas y sus fotos analógicas, Facundo Romeo tiene más de 100 canciones que todavía no publicó. Es un número inmenso que señala la confianza de un futuro.

Facundo Romeo nació en 1988 en Quilmes. A los 4 años empezó con el dibujo, a los 13, con la música y el cómic. A los 17 aprendió a grabar sus propios discos en una PC. Integró bandas punk de los 15 a los 19, luego pasó por el hardcore, el tecno y el electro. Fue DJ a los 21, y más tarde tuvo una banda de ska-jazz y reggae. Desde 2012 lidera Pyramides, y acaba de lanzar su nuevo single, "Frágil". Terminó el guion de su primer cortometraje y prepara una exposición de sus pinturas y fotos analógicas.

