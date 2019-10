Nuevos talentos: Manuel Embalse

Fuente: Brando - Crédito: Sol Santarsiero

Zezé Fassmor es un artista que saca fotos, filma, baila, improvisa un poema, comparte su vida en redes sociales y se apropia de su entorno. ¿Qué hay de especial en todo esto? Que Zezé es ciego y vive en una época donde el universo entero pareciera estar hecho y configurado para ser mirado en todo su esplendor. Frente a esta tensión nace un documental excelente, ¿Qué hago en este mundo tan visual?, que aborda el universo de Zezé y la forma que tiene de relacionarse con el tiempo que le toca vivir en la Tierra. La película, una de las más interesantes que produjo la última Bienal de Arte Joven, está dirigida por el músico, editor y artista audiovisual Manuel Embalse. Alguien que se destaca por su versatilidad en distintos campos y la búsqueda de nuevas formas de contar con las herramientas actuales que provee la tecnología. "Creo que el haber grabado 10 discos entre los 18 y los 26 me permitió crecer y pensar el cine siempre desde el sonido. La experiencia de haber tenido una banda es hiperpositiva y vincularla íntimamente con la creación visual es algo que me fascina", explica Manuel.

La primera pasión de Manuel no fueron el cine ni la música, sino los deportes y los videojuegos. "No conectaba en profundidad con el arte", recuerda. "Jugaba al FIFA 99 en la computadora, jugaba al fútbol en un club y miraba deportes en la tele. El interés me llegó recién ingresado el secundario".

Su interés consciente hacia lo audiovisual empezó con Flaming Lips. Es decir: imagen y sonido llegaron en simultáneo. Dice: "Fue la primer banda que conocí que hacía sus propios videoclips y, claramente, había una búsqueda estética. El tratamiento audiovisual, lírico y poético me hacían pensar en que los límites no existen y que realmente podía inventar mi propio universo".

A los 16 años apareció la energía para crear y empezó a escribir y hacer canciones. En ese entonces, además, filmaba situaciones del secundario. Estaba en plena búsqueda de su futuro: "De hacer canciones en mi cuarto, pasé a tener una banda. Al disolverse ese proyecto colectivo estallé de creatividad, grabé un discos solista, hice mis primeros cortos. Mi primer disco solista lo saqué en 2012 y el primer corto en 2013: desde ahí, comenzaron a ser actividades paralelas".

En 2016, Manuel Embalse conoció a Zezé Fassmor en una fecha en la que compartían escenario. El magnetismo fue inmediato y, luego de varios encuentros, la onda derivó en el documental que se estrenó este año.

Mientras experimenta con sonidos y termina su primer largo, piensa en todo su presente y dice: "Quiero crear, desde la disciplina que sea, hasta que me desintegre y sea un chip en el mar. Soy un experimento".

Nació en Buenos Aires en 1991. Es músico y artista audiovisual. Desde 2014 sus obras han sido seleccionadas en la Bienal de Arte Joven. En 2018, su corto La carta natal de Argentina fue elegido en la Competencia de Cortometrajes Argentinos del FestiFreak y en FIVA, y será parte del programa de artistas de DocBsAs 2019. Actualmente, edita su primer largo, Las ruinas nuevas. Fotocopias de un mundo que no existe es su último disco.

