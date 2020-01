Nuevos talentos: Panchito Villa y su nuevo disco solista

Fuente: Brando - Crédito: Sol Santarsiero

En un viaje a Los Ángeles con su madre, el adolescente de 14 años que todavía no se llamaba Panchito Villa descubre que con un iPod puede hacer tomas de guitarra o programar una batería. Aprieta botones y de pronto sucede: compone sonidos que lo hacen volar. Se trata de ese momento en el que se descubre un mundo que seguirá explorando toda la vida. En esa misma ciudad, Los Ángeles, el adolescente lee La metamorfosis de Franz Kafka y compone una canción: "Absorto". Entonces, la música y la lírica aparecen como piezas de un territorio inmenso y futuro. Muchos años después, aunque es ahora mismo, el adolescente ya se llama Panchito Villa. Saca su primer disco solista e incluye esa canción que nació de la epifanía y el juego en un espacio exterior. "Lo recuerdo en verdad como algo bastante mágico", dice Panchito. "Estaba haciendo tomas de una viola o programando una batería y no sé qué era lo que apretaba, pero de pronto funcionaba todo: los temas estaban rebuenos y sonaban dignos".

Hijo de padres separados y melómanos, desde chico estuvo cerca de la diversidad y la riqueza sonora: "Mi vieja laburó en una disquería en los 90 y me hizo fan de la música nacional (Fito, Charly, Fabi, el Flaco y Cerati), y mi viejo es fan de Mozart, de Mingus y hasta de The Cure y The Radio Dept.", cuenta. Empezó a tomar clases de guitarra desde los 8 y se volvió devoto de los Beatles y Calamaro. Luego vendrían otras fascinaciones: Intoxicados, Metallica, Libertines y Muse. Al final de su adolescencia, Panchito Villa ya estaba listo para el mundo del rock: ya había tocado en Isla de Caras, Ponyta y Las Tetas del Hombre Muerto, además de haber participado en varias grabaciones con amigos. "Siempre estuvo clara la idea de tener una banda para llegar a algún lado. Nunca fui una persona que se juntara a tocar para «ver qué onda» o como forma de pasar el tiempo".

Durante 2019, mientras toca en Gativideo, Tani y La Vida en Familia, e integra la banda de Renzo Montalbano, Panchito Villa sacó su primer disco solista. Un conjunto de canciones pop que se destacan por su delicada belleza que roza la intimidad y la introspección. "Es un disco muy apolíneo quizás. Muy del mediodía, con un concepto muy de casa, pero ya estoy pensando en algo más dionisíaco, de dársela contra la pared hasta hacer que se abran nuevas puertas", explica. ¿Qué hay en el futuro de Panchito Villa? "Presentar el disco en vivo elaborando alguna puesta performática que le dé coherencia a la estética del disco. No sé si es una cuestión de estar faltos de paciencia, pero no me imagino saliendo movilizado de un recital en el que simplemente se cuelgan los instrumentos y tocan de principio a fin".

