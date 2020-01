Osvaldo Bazán: "El gobierno cumplió su promesa de choreo, impunidad y venganza"

En su paso por Radio con vos, el periodista tuvo duras definiciones sobre el kirchnerismo. Crédito: Instagram

13 de enero de 2020 • 12:12

Osvaldo Bazán suele lanzar definiciones muy concretas sobre su postura política. Tanto a la hora de defender la gestión de Mauricio Macri, como para señalar los primero pasos de Alberto Fernández. "El gobierno está haciendo todo lo que prometió: choreo, impunidad y venganza", aseguró y luego aclaró: "Si le estás sacando el aumento a los jubilados, es choreo, si estás subiendo las retenciones de modo que ni siquiera te convenga sembrar, es choreo".

En su paso por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, el ciclo que conduce Ernesto Tenembaum por Radio con vos, el periodista explicó por qué defendió la gestión del ex presidente Mauricio Macri. En ese sentido, enumeró algunos aspectos de las decisiones del gobierno de Cambiemos que le parecieron interesantes y definió a la actual gestión como "el peor gobierno de los últimos 50 años".

"Todos acá hemos tenido la suerte de viajar al extranjero y cuando vas por una ruta ves los molinos de viento", comenzó. "El gobierno anterior empezó una política al respecto". Después, Bazán subrayó las obras públicas realizadas durante el gobierno anterior. "También hemos visto infraestructura, yo vengo de hacer un viaje por 10 provincias del país y hay obras y rutas en todo el país y con un nivel de realización que no existía".

También, destacó el trabajo hecho en materia de obras hidráulicas. "En el discurso de asunción, María Eugenia Vidal habló de cloacas. De hecho, se empezó a hacer acá en el Riachuelo la obra de cloacas más importantes del mundo que va a beneficiar a 5 millones de personas, en general, personas muy pobres".

Además, el periodista se mostró conforme con la relación que Mauricio Macri mantuvo con los gobernadores provinciales. "Argentina es un país terriblemente unitario", definió. "Pero la previsibilidad del tema federal fue mucho mas importante, de hecho al 10 de diciembre del año pasado las provincias tenían superávit fiscal, tanto que hoy Juan Luis Manzur se puede ir de vacaciones al Caribe".

En materia de política internacional, Bazán elogió la relación tensa que mantuvo el gobierno anterior con el Papa Francisco. "A mí me interesa mucho la separación de la Iglesia del Estado, y nunca Argentina tuvo tan mala relación con el Vaticano como en los últimos cuatro años", dijo. Como contraparte, criticó la posición kirchnerista en el plano internacional. "Nunca dijeron que Venezuela es una dictadura", lanzó y siguió: "Somos contemporáneos al mayor desastre latinoamericano en términos de migración, porque Nicolás Maduro mató más gente de Pinochet. Y yo no quiero ser amigo de Pinochet".

En determinado momento de la nota, en la que también participaron los panelistas Jairo Straccia y Tamara Pettinato, Tenembaum abrió el espacio para las repreguntas. "No quiero, no me animo", dijo Pettinato. "Porque me parece que es demasiado fanático y trato de no meterme en conversaciones así", añadió.