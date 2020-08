Meghan Markle: la "espantosa" revelación íntima con la que la amenaza su familia

El medio hermano de Meghan, Thomas Markle Jr, aseguró en una entrevista que su padre está dispuesto de usar todos los medios legales para poder conocer a Archie Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

3 de agosto de 2020 • 10:46

El padre de Meghan Markle aseguró que ya no le importa volver a ver a su hija, pero que sí está dispuesto a luchar para abrazar a su nieto, Archie.

Así lo aseguró Thomas Markle Jr, el medio hermano de la duquesa, en una entrevista con Sunday People: "Va a pelear y recorrer todos los caminos para ver a Archie. Ellos no son los únicos que pueden iniciar un caso judicial. Le encantaría abrazar al niño una vez. Quiere morir como un hombre feliz, ya tuvo suficiente".

La relación con su padre es uno de los conflictos que desencadenó el enfrentamiento entre la prensa británica y Meghan. Hace unos meses, la exactriz demandó al Daily Mail por publicar en febrero de 2019 fragmentos de una carta en la que ella le recriminaba sus duras declaraciones a los medios. Si bien la justicia desestimó parte de las acusaciones y la sentenció a pagar las costas legales, la esposa del príncipe Harry está decidida a continuar con el proceso.

Thomas Markle amenaza con revelar partes ofensivas e hirientes de la carta que su hija le envió después de la boda con Harry en mayo de 2018 Fuente: HOLA - Crédito: GTres

Durante la misma entrevista con Sunday People, el medio hermano de Meghan advirtió que el contenido de la carta del escándalo no fue del todo revelado y que restan conocer partes "espantosas" e "hirientes", además de desmentir algunas de las afirmaciones que se hacen en la biografía de la pareja, Finding freedom. Hace unos meses, el mismo padre de la duquesa le dijo al DailyMail: "La carta no me pareció amorosa. Me pareció dolorosa".

"Mi padre ya no confía en Meghan y no quiere volver a verla por las mentiras, la manipulación y el engaño", señaló Thomas Jr. Respecto de lo sucedido con la boda -a la que no asistió-, aseguró que "ella ignoró sus mensajes y llamadas antes de la celebración. Nuestro padre ni siquiera estaba en su casa. Estaba en el hospital con el teléfono apagado. Sé que desde el Palacio les aconsejaron a Meghan y a Harry que enviaran ayuda para mi padre para que él pudiera tratar con la prensa, pero se negaron. Meghan misma dijo que no".

Dorian Ragland, la madre Meghan, pasa mucho tiempo cuidando al pequeño Archie Fuente: AP

Los Sussex iniciaron hace unos días una nueva acción judicial contra la prensa por las fotografías de Archie obtenidas a través de drones, por lo que se estima en que no escatimarán esfuerzos en el caso de que Thomas concrete sus amenazas. Hoy, el niño pasa mucho tiempo con Doria Ragland, la madre de Meghan, de quien incluso se dice que se encuentra instalada con la familia en Los Ángeles.