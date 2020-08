Pablo Echarri increpó a El Dipy luego de que criticara el lenguaje inclusivo

Echarri apuntó contra el cantante en las redes sociales luego de que criticara los dichos de Lucas Grimson, joven integrante del Ministerio de Salud Crédito: Captura de pantalla

Después de que Lucas Grimson, integrante de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud, utilizara la expresión "les pibis" en una conferencia de prensa, El Dipy salió a criticarlo en las redes sociales. Pablo Echarri, en tanto, le respondió con dureza al cantante de cumbia.

"¿En serio "Les pibis"? ¿En serio nos vamos a bancar esto?", lanzó el cantante en su cuenta de Twitter. "Díganme viejo", siguió. "Pero esto no me lo banco. No, así no", cerró El Dipy.

El actor, entonces, le contestó: "Dejá que les pibxs se expresen como quieran". Enojado, Echarri remató: "Al final sos terrible ortiva".

No pasó mucho tiempo hasta que El Dipy dio el siguiente golpe: "Me preparé toda la vida para hacer esto. Abro hilo". A continuación, compartió el recorte de varios videos en los que se mostraban las contradicciones tanto de Alberto Fernández respecto de sus críticas a Cristina Kirchner, como de otros integrantes del Frente de Todos que años atrás se criticaban entre sí.

Asimismo, el músico agregó dos publicaciones más en las que hizo referencia directamente a Echarri. La primera mostraba un artículo que sostenía que el actor había pedido donaciones para sus pares y había fracasado en el intento, mientras que la segunda aludía a una famosa marca de smartphones de alta gama que utiliza el tesorero de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI).

La frase completa del joven funcionario que disparó la discusión en las redes fue: "Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora", expresó Lucas Grimson.