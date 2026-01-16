Nancy Dupláa y Pablo Echarri le contestaron a Eduardo Feinmann tras insultar a Luca Martin

El insulto del periodista Eduardo Feinmann al hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, Luca Martin, tuvo en las últimas horas un nuevo capítulo cuando la actriz y su marido, el actor Pablo Echarri, le contestaron al periodista, quien había dicho en redes sociales que “cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda“.

La primera en salir al cruce fue Dupláa en la madrugada de este viernes. “Gran madera la de Luca, sensible, empático, buen hijo, buen amigo, va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo”, escribió la actriz en su cuenta de X.

Y luego ironizó: “¿Será que el del ‘ejemplo’ sos vos? ¿Cómo? ¿Operando contra los médicos del [Hospital] Garrahan? ¿O maltratando estudiantes? El mundo del revés".

Apenas minutos más tarde, su marido, el reconocido actor Pablo Echarri, insultó al conductor de radio Mitre. “Che, cagón, vivió más de 20 años conmigo el chico…¿No tenés nada para decirme? ¿O solo vigilanteás (sic) mujeres?“, achacó.

La secuencia comenzó el miércoles por la noche cuando Luca Martin se refirió a la edad de “Chiche” Gelblung. “No quiero sonar edadista o gerontofóbico, pero ¿Chiche no está viejo hace ya, aproximadamente, 300 años? Chiche era viejo cuando yo era un nene, me pone mal verlo", dijo en forma de chiste en el programa Bendita TV, donde trabaja como panelista. El video se volvió viral y generó diversas críticas y comentarios.

Fue tras esto que Feinmann reaccionó en duros términos en sus redes. “Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martín es un claro ejemplo", escribió el conductor.

El jueves, Martin aclaró sus dichos tras la viralización del recorte. “No creo que haga falta decir nada más que la verdad: yo siempre lo conocí como un señor más grande, siempre conocí su personalidad también como ese señor con esas reacciones…“, expresó y añadió: ”Nunca quise insinuar que porque su edad era algo... él merecía menos o esté mal lo que esté haciendo. Yo nada mas quería decir que toda mi vida él hizo la misma performance, la misma actuación, la misma versión de su persona y yo lo conocí así. Nunca quise ofender al divino Chiche. No creo que haya hecho un chiste de humor negro".

A pesar de esto, Feinmann volvió a apuntar contra el panelista: “De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa. Se crio con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver Matías Martin, un gran tipo, con grandes valores”.

Por su parte, el conductor de Crónica TV contestó a las declaraciones de Martin sobre su edad. Gelblung enfrentó los micrófonos a la salida de su trabajo y minimizó los dichos del joven de 25 años, lo calificó a Luca como un “pelotudo” y extendió ese mismo calificativo hacia su padre.

“Me parece un pelotudo”, sentenció el cronista ante las cámaras del programa Puro Show. Según sus palabras, la opinión del integrante de Bendita carece de relevancia real en su vida cotidiana.

“No me preocupa lo que diga”, afirmó el conductor y aseguró que no mira el programa porque en ese horario cumple con sus obligaciones laborales.