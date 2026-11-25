La acumulación de gotas de agua, huellas dactilares y residuos de productos provoca que los espejos del hogar pierdan su transparencia y presenten un aspecto opaco. Para solucionar este problema sin dejar marcas ni gastar en limpiadores comerciales, se recomienda aplicar una solución casera compuesta por vinagre blanco y agua.

Este método utiliza la acidez del vinagre para desprender los restos minerales evaporados sobre el vidrio, logrando una superficie limpia mediante un procedimiento sencillo con paños de microfibra.

La acumulación de gotas de agua, huellas dactilares y residuos de productos provoca que los espejos del hogar pierdan su transparencia y presenten un aspecto opaco

Materiales y preparación de la mezcla con vinagre blanco

El vinagre blanco de limpieza actúa sobre los residuos minerales adheridos al cristal.

Para elaborar la mezcla se requieren cuatro elementos básicos:

Una taza de agua.

Una taza de vinagre blanco de limpieza.

Un atomizador o pulverizador.

Dos paños de microfibra limpios y secos.

El procedimiento para limpiar el espejo consta de seis pasos:

Preparar la mezcla : verter partes iguales de agua y vinagre blanco dentro del atomizador y agitar suavemente para integrar ambos líquidos.

: verter partes iguales de agua y vinagre blanco dentro del atomizador y agitar suavemente para integrar ambos líquidos. Retirar el polvo : pasar uno de los paños de microfibra en seco sobre toda la superficie del vidrio para quitar las partículas sueltas antes de humedecerlo.

: pasar uno de los paños de microfibra en seco sobre toda la superficie del vidrio para quitar las partículas sueltas antes de humedecerlo. Aplicar el limpiador : rociar una cantidad moderada de la preparación directamente sobre el paño de microfibra; evite hacerlo directamente sobre el espejo para controlar la humedad.

: rociar una cantidad moderada de la preparación directamente sobre el paño de microfibra; evite hacerlo directamente sobre el espejo para controlar la humedad. Limpiar las manchas : frotar el vidrio con movimientos suaves, insistiendo en las zonas con marcas de agua o huellas.

: frotar el vidrio con movimientos suaves, insistiendo en las zonas con marcas de agua o huellas. Secar la superficie : emplear el segundo paño de microfibra limpio y seco para absorber cualquier resto de líquido.

: emplear el segundo paño de microfibra limpio y seco para absorber cualquier resto de líquido. Repasar los bordes: verificar que no quede humedad acumulada en las esquinas ni en las uniones cercanas al marco.

El vinagre blanco, el amoníaco y el alcohol, por separado y diluidos en agua, son efectivos para la limpieza de los cristales (Fuente: Pexels)

Recomendaciones para evitar marcas y rayaduras en el vidrio

Además de la aplicación correcta de la fórmula de vinagre y agua, existen cinco pautas de mantenimiento para prevenir la aparición de vetas y conservar la integridad del material:

Utilizar paños de microfibra : este material retira la suciedad sin desprender pelusas ni rayar la superficie del cristal.

: este material retira la suciedad sin desprender pelusas ni rayar la superficie del cristal. Controlar la cantidad de líquido : evite el exceso de producto e impida que las gotas se escurran hacia los bordes y generen manchas al secarse.

: evite el exceso de producto e impida que las gotas se escurran hacia los bordes y generen manchas al secarse. Evitar la luz solar directa : no se debe limpiar el vidrio mientras recibe sol directo, ya que el calor acelera la evaporación del líquido y provoca vetas antes de finalizar el secado.

: no se debe limpiar el vidrio mientras recibe sol directo, ya que el calor acelera la evaporación del líquido y provoca vetas antes de finalizar el secado. Prescindir de esponjas abrasivas : los elementos ásperos pueden rayar el vidrio o deteriorar los tratamientos superficiales del espejo.

: los elementos ásperos pueden rayar el vidrio o deteriorar los tratamientos superficiales del espejo. Limpiar los marcos: retirar el polvo acumulado en la estructura evita que las partículas vuelvan a depositarse sobre el cristal recién limpiado.

*Por Natalia Cárdenas Chaux