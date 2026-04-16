Por qué deberías empezar a ponerle vinagre a tus plantas hoy mismo

En un contexto donde las opciones sustentables ganan cada vez más terreno, el cuidado de las plantas también empieza a mirar hacia lo natural. Muchas personas buscan dejar de lado los productos químicos o demasiado invasivos y optan por soluciones más amigables con el ambiente. En ese camino, surge una alternativa simple, efectiva y al alcance de cualquiera, ya que probablemente se encuentre en la cocina de cualquier hogar.

Se trata del vinagre, uno de los recursos caseros más elegidos por su versatilidad y su bajo costo. Este ingrediente, además de ser útil para limpiar macetas y hojas, puede aportar beneficios al suelo, ayudar a equilibrar el pH y actuar como un repelente natural frente a hongos e insectos, siempre y cuando se utilice de manera correcta.

El aliado inesperado: por qué sumar vinagre al cuidado de tus plantas (Foto: Ilustrativa IA)

Las recomendaciones antes de realizar este truco

Al momento de incorporar vinagre en el cuidado de las plantas, es clave hacerlo con precaución y siempre diluido. El ácido acético que contiene puede resultar demasiado fuerte si se aplica de manera directa sobre hojas o raíces, por lo que lo más recomendable es preparar una mezcla suave, como una cucharada en un litro de agua. Antes de utilizarla de forma general, conviene probar en una pequeña parte de la planta para observar cómo reacciona y evitar posibles daños o desequilibrios en el suelo, especialmente en especies más delicadas.

Por otro lado, este ingrediente puede ser un gran aliado para aquellas plantas que requieren suelos ácidos, ya que ayuda a reducir la alcalinidad del agua de riego y favorece la absorción de minerales esenciales. Sin embargo, su uso debe ser medido, ya que un exceso puede generar efectos contraproducentes como hojas amarillentas o un crecimiento más lento en especies que no toleran ambientes ácidos. Por ende, la clave está en aplicarlo solo cuando sea necesario y siempre en proporciones bajas.

Bien utilizado, el vinagre puede aportar beneficios tanto al suelo como al follaje

La cantidad de vinagre a utilizar depende tanto del objetivo como del tipo de planta. Para tareas de limpieza de hojas o un uso general, suele recomendarse una mezcla de una parte de vinagre por tres de agua. En cambio, si se busca ajustar el pH del sustrato en especies que prefieren suelos ácidos, alcanza con diluir una cucharada en un litro de agua.

Por otro lado, cuando se lo emplea como apoyo contra hongos o plagas, es importante no excederse: lo ideal es aplicarlo como máximo cada dos semanas y prestar atención a posibles signos de estrés en la planta después del tratamiento.

Cuándo usar vinagre en plantas y en qué casos evitarlo

Puede ayudar a regular el pH y actuar como repelente natural

El vinagre puede ser un recurso útil para aquellas especies que se desarrollan mejor en suelos ácidos, ya que favorece sus condiciones naturales de crecimiento. Por ende, plantas como las hortensias, las azaleas, las camelias y los arándanos suelen responder positivamente a este tipo de ambiente, aprovechando mejor los nutrientes cuando el pH del suelo se mantiene más bajo.

En cambio, no es recomendable en vegetales de raíz como papas, zanahorias o batatas, ni en hortalizas de hoja verde como espinaca, lechuga o kale. Tampoco conviene aplicarlo en hierbas aromáticas como albahaca, menta o cilantro, ni en suculentas, ya que en estos casos la acidez puede alterar sus procesos naturales de crecimiento y terminar afectando su salud.