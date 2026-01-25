Ni chorritos ni a ojo: explicó por qué usamos mal la lavandina y detalló las medidas correctas para desinfectar

La lavandina es un elemento de limpieza muy común en los hogares y, si bien la gente le tiene respeto al utilizarla, la mayoría de los usuarios la usan erróneamente. Según el creador de contenido Soy Amo de Casa, que tiene 1,2 millones de seguidores en Instagram, no se debe preparar este producto “a ojo”, sino que se requiere seguir precisas instrucciones para poder lograr la mezcla ideal para limpiar las superficies del hogar sin correr ningún riesgo. Por suerte, el influencer compartió una serie de tips en un video que se volvió viral y que cualquiera puede aplicar en su casa.

La lavandina (hipoclorito de sodio) se recomienda en el hogar principalmente para desinfectar superficies y objetos, ya que es muy eficaz para eliminar bacterias, virus y hongos cuando se utiliza correctamente y siempre diluida. Su uso es especialmente útil en los ambientes donde se requiere una higiene profunda. Para usarla requiere ciertos cuidados: “¿Sabías que la lavandina no se usa tirando chorritos puros y a ojo?“, advirtió el experto.

La lavandina se debe utilizar siempre diluida en agua (Foto: @soyamodecasa)

Lo principal a tener en cuenta es la protección del cuerpo. “Primero lo básico, guantes de goma siempre”, aclaró y destacó que “cuando querés desinfectar de verdad, necesitas un producto que elimine virus y bacterias en un 99. 9%, como la lavandina utilizada correctamente”. Para utilizar de forma adecuada este producto, sí o sí tiene que mezclarse con agua. “Ojo con esto: nunca se usa pura. Siempre se diluye en agua fría como sale de la canilla, nada de hacerlo a ojo”, alertó.

Soy Amo de Casa explicó que hay que seguir las instrucciones que vienen en el dorso de la botella, donde se muestra qué cantidad de agua y lavandina se necesita para limpiar las distintas superficies del hogar. “El secreto está en leer el rótulo y respetar la proporción. Necesitas una sola taza en 5 litros de agua. Mientras la usás, ventila bien el ambiente”, aseveró.

Hay que respetar las indicaciones de la botella (Foto: @soyamodecasa)

Por último, desmintió un mito popular sobre el fuerte olor que tiene la lavandina. “Otro mito que hay que romper: si al abrir la botella el olor es demasiado fuerte, no significa que desinfecte mejor. Al contrario, puede estar degradada o contaminada. Por eso, al elegir la lavandina, fíjate bien que la botella no esté hinchada ni abollada, porque limpiar es una cosa, pero desinfectar lo que no se ve, es otra”, sostuvo.

Qué se recomienda limpiar con la lavandina

En el baño, la lavandina es ideal para limpiar y desinfectar el inodoro, el lavamanos, el bidet, la ducha y la bañera, así como también los pisos y azulejos. Ayuda a prevenir la proliferación de hongos, eliminar gérmenes y neutralizar malos olores, por lo que es uno de los productos más utilizados en este espacio de la casa.

En la cocina, se recomienda para desinfectar la bacha, las mesadas —sobre todo después de manipular carne cruda—, los tachos de basura y los trapos. En estos casos, es fundamental enjuagar bien las superficies luego de usarla, especialmente aquellas que puedan estar en contacto con alimentos.

La lavandina es muy eficaz para limpiar el baño (Foto: @soyamodecasa)

También es útil para la limpieza de pisos y superficies, como cerámica, porcelanato, cemento, zócalos y paredes, así como superficies plásticas. En estos materiales ayuda a mantener la higiene general y a reducir la carga de microorganismos.

En cuanto a ropa y textiles, la lavandina se utiliza para desinfectar y blanquear prendas blancas como toallas, sábanas y trapos de piso, ya que contribuye a eliminar bacterias y malos olores acumulados por el uso. Además, puede emplearse para desinfectar juguetes plásticos, bebederos de mascotas, esponjas y cepillos de limpieza.