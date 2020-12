Paula Kohan. En su casa de Nordelta, revela su deseo de parir en el agua

Mientras espera la llegada de su primera hija, la actriz abre su corazón y cuenta cómo es atravesar el embarazo en pandemia, sus deseos de parir en el agua y sus planes de casamiento con el chef Tomás Kalika Fuente: HOLA - Crédito: Matías José Salgado

Su historia de amor fue "literalmente un flechazo", revela Paula Kohan (36), en pareja y a la espera de su primera hija -de la que se reservará el nombre "por una cuestión energética"- junto al chef Tomás Kalika (41), al que conoció en la Feria Masticar 2018 por un amigo en común. "Fue amor a primera vista, pero él se estaba separando y ninguno de los dos avanzó, hasta que a los dos meses -con sus temas resueltos- me escribió por Instagram y me invitó a tomar un café. Fue tan fuerte ese encuentro que nos enamoramos instantáneamente. Al mes

y medio le dije que quería ser madre y que si él no deseaba construir una familia era mejor separarnos cuanto antes porque en unos meses iba a ser mucho más doloroso. Me contestó: 'Con vos, todo'. Y aquí estamos. Siempre supe que quería ser mamá, pero nunca sentí que era el momento indicado... hasta que lo conocí a Tomy", dice acariciándose su pancita de cinco meses y medio en su nuevo hogar de Nordelta, al que se mudó en cuarentena y donde convive -mitad de la semana- con los hijos de Kalika de una relación anterior, Joaquín (10) y Manuel (8). "Antes vivíamos juntos en un departamento en Colegiales, y concretamos el sueño de mudarnos a una casa".

Divina con su pancita de cinco meses y medio, la actriz cuenta que cumplió el sueño de vivir por primera vez en su vida en una casa: "Convivíamos en un departamento en Colegiales y en cuarentena concretamos la mudanza" Fuente: HOLA - Crédito: Matías José Salgado

-¿Cómo viviste la construcción de esta familia ensamblada?

-Fue un aprendizaje muy grande, y de todos los escenarios posibles nos salió espectacular. Los chicos se lo tomaron bárbaro y pegamos una muy linda sintonía. Siempre los hicimos partícipes: al principio fui "la amiga de papá", hasta que un día, tomando un helado, Tomy me preguntó delante de ellos si quería ser la novia. Ya lo habían charlado previamente, y se pusieron muy contentos.

-¿Cómo se tomaron la llegada de su hermanita?

-¡Lo venían pidiendo! Querían una hermanita y se dio. Se lo contamos con un juego en casa: llenamos la habitación que va a ser de la beba con globos y un cartelito con la gran noticia. Estaban tan emocionados que al otro día en los Zoom del cole se lo contaron a todo el mundo.

PRIMEROS MESES, PANDEMIA Y DESEOS

Entre risas, mientras contesta un par de WhattsApp, se pregunta: "¿Quién inventó esto de la plenitud del embarazo? ¡Tengo otra versión de los hechos! Los primeros meses sentí mucho revoltijo de estómago y tenía un sueño tremendo, pero tuve tanto trabajo en cuarentena que no pude dormir la siesta ni un solo día". La actriz, que tenía un proyecto actoral con Disney que quedó trunco por la pandemia, continúa con su faceta comercial "cerrando acuerdos entre personajes y marcas", algo que viene haciendo "desde hace cinco años". Además, en diciembre de 2019 cerró su marca de ropa Cid Kohan, que tenía en sociedad con Celeste Cid, con la que también dio por terminada su amistad. "Viéndolo a la distancia siento que tuvimos mucha suerte porque hubiera sido muy difícil sostener la marca con la pandemia, pero prefiero no ahondar en el tema. ¡Hablemos de otra cosa!".

-Ok. Contame cómo fue transitar el embarazo en cuarentena.

-A los dos meses de enterarnos mi papá falleció. Fue muy duro. Ya estaba grande, tenía 94 años, pero estaba impecable antes de la pandemia y el encierro lo mató. Llegué a contarle la noticia, pero él ya estaba para irse. Hoy vivo la cuarentena como una oportunidad para capitalizar y aprender que no todo lo podemos controlar, que es algo además que vengo trabajando en terapia. Me psicoanalizo una vez por semana ininterrumpidamente desde hace más de diez años.

-¿Qué sentimientos te despertó el embarazo?

-Es una transformación física, espiritual y mental tan impresionante que me revolu-cionó por completo.

-¿Tuviste algún antojo?

-Tuve antojos de tomate y pomelo al natural, nada elaborado. Pero Tomy cocina siempre en casa y hace todo rico. Me encantan sus pastas, ensaladas y su sopa de tomate.

-¿Tienen algún plan especial para el parto?

-Deseo tener un parto en el agua. Leí mucho del tema y creo que traer un hijo al mundo pasando de un ambiente líquido a otro líquido tal vez sea la mejor experiencia que puedo darle, y lo hacemos porque se habilitó en el Otamendi. Muchas mujeres lo hacen en sus casas, pero yo quiero minimizar cualquier riesgo. Si después hay complicaciones ya le dije a mi obstetra (Sandro Persichetti) y a mi partera (Lara Sorbilli) que me acuesten en la camilla y me hagan una cesárea, de ser necesario. No tengo exigencias sino deseos.

-¿Cómo te imaginás que serás como mamá?

-Mi hija es mi responsabilidad y depende de mí, pero no me pertenece ni a mí ni a nadie. Tiene mi amor incondicional, y le quiero enseñar a ser libre y a tener una confianza absoluta en sí misma.

-¿Desearías tener una familia numerosa?

-Nos gustaría tener más hijos, uno más seguro.

-¿Y hay planes de boda?

-Lo teníamos planeado para este año, pero va a quedar para 2021 para poder celebrar nuestro amor acompañados por toda la gente que queremos.

"El embarazo es una transformación física, espiritual y mental tan impresionante que me revolucionó por completo", admite la actriz. Fuente: HOLA - Crédito: Matías José Salgado

Junto a su pareja, el chef Tomás Kalika (se conocieron en 2018 en la Feria Masticar), los hijos de él, Joaquín (10) y Manuel (8) -fruto de una relación anterior- y su perro Pastron Fuente: HOLA - Crédito: Matías José Salgado

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

