Pensó que iría al parque a pasar un día al aire libre pero lo bajaron del auto y se marcharon a toda velocidad: “Esperó 5 días que su familia regresara”

Cuando esa mañana se subió al auto familiar con su correa y su manta y llegó entusiasmado a un parque de Michigan, jamás imaginó que no lo habían llevado allí para pasar un día al aire libre. En cambio, lo sacaron del coche y se marcharon a toda velocidad.

Estaba asustado y confundido, pero aun así les dio el beneficio de la duda... Tenían que volver por él. Así que se hizo un pequeño nido en una pila gigante de hojas secas y hojarasca con vista al estacionamiento y esperó que su familia regresara. Pero nadie volvió por él.

Hizo un pequeño nido en una pila gigante de hojas secas. Facebook ReJoyceful Animal Rescue

Fueron diferentes grupos de excursionistas los que comenzaron a notar al cachorro abandonado y se dieron cuenta de que estaba en problemas. Una mujer incluso intentó atrapar a Raymond, pero el animal estaba demasiado asustado para confiar en que los humanos no lo defraudarían otra vez.

“Cuando la gente se acercaba para ayudarlo, huía y desaparecía, solo para regresar a su montón de hojas secas, esperando pacientemente a la que había sido alguna vez su familia”, escribieron desde la Fundación KG en un posteo de redes sociales.

Pasó cinco días esperando que su familia regresara por él. Facebook ReJoyceful Animal Rescue

Al darse cuenta de que no podía salvar a Raymond sola, la mujer contactó a la Fundación KG para pedir ayuda. Jordan Covington, fundadora de la Fundación KG, llegó al parque preparada para una misión de rescate que duraría varios días.

Sin embargo, en cuanto le ofreció comida a Raymond para que la oliera, él simplemente caminó hacia ella. Estaba hambriento y derrotado por los cinco días que había pasado sobreviviendo solo.

Raymond estaba hambriento y agotado. Facebook ReJoyceful Animal Rescue

Tras una breve espera en el centro de control de animales local para confirmar que nadie lo buscaba, Covington transfirió a Raymond a un espacio en A ReJoyceful Animal Rescue -una organización que rescata perros y gatos en el sureste de Michigan- financiada por su fundación. Cuando Raymond llegó al refugio, vio a otro perro e hizo algo que Covington nunca le había visto hacer: menear la cola.

El primer día Raymond descansó y se alimentó sin problemas. Pero todo cambió en cuestión de minutos. Al día siguiente, Raymond vomitó su desayuno y, sin que nadie lo advirtiera, aspiró una gran cantidad de líquido a sus pulmones. Empezó a empeorar rápidamente. En pocas horas, le subió la fiebre a 40 °C y le costaba respirar.

Raymond tuvo que ser internado de urgencia. Había contraído neumonía. Facebook ReJoyceful Animal Rescue

“Lo llevamos de urgencia a la veterinaria, donde lo internaron y le administraron oxígeno. Las radiografías de tórax mostraron que su pulmón derecho estaba comprometido. Había contraído una neumonía y, para sobrevivir, tendría que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos con oxígeno durante varios días. Nos rompió el corazón que estuviera aterrorizado y con dolor de nuevo después de que apenas había empezado a confiar”.

Raymond respondió de forma positiva al tratamiento. Facebook ReJoyceful Animal Rescue

Afortunadamente, Raymond respondió bien al tratamiento y pronto se sintió mucho mejor. Ya de regreso en el refugio, Covington presenció otra de las primeras veces de Raymond cuando tomó un juguete y comenzó a jugar con él. “Ha sido muy valiente al conocer gente nueva”, dijo Covington. “Es muy amigable y mueve mucho la cola”.

Raymond, de 3 años, se convirtió en uno de los favoritos entre los voluntarios del refugio. Facebook ReJoyceful Animal Rescue

Ya han pasado varias semanas de su rescate. Raymond está viviendo su mejor momento (o eso cree él). Es uno de los perros favoritos de los voluntarios y le encantan los otros perros que están alojados en el refugio. Lo que más le gusta es subirse al regazo de los cuidadores y acurrucarse. Está aprendiendo a jugar y a hacer cosas de perros. Lo único que le falta es una familia.

Fuente: The Dodo

