Perder para ganar: por qué es importante que dejemos pasar algunas oportunidades

A veces resulta mejor perder que ganar. Por eso, hoy te invito a reflexionar sobre las siguientes tres ideas:

1. Postergar

Consiste en perder para ganar algo mejor. En ocasiones, debemos renunciar a ciertas cosas con el objetivo de ganar algo mejor el día de mañana. Aunque no seamos conscientes de ello, todos, en algún momento, postergamos algo. Por ejemplo, nos perdimos el hecho de salir con amigos porque teníamos que estudiar; pero el resultado de ello fue que, con el tiempo, ganamos conocimiento y un título. Renunciamos a algo en el presente porque existía una ganancia mayor en el futuro. En la vida, no todo tiene que ser, como muchos creen, “placer instantáneo” o “ganancia ahora”.

Es verdad que, si vivimos siempre postergando por algo mejor que nunca llega, acabaremos frustrados; por eso, lo ideal es proporcionarnos ciertos gustos para conectar con el placer en el presente, pero, al mismo tiempo, renunciar a otras cosas para poder ganar el día de mañana.

2. No todo en la vida es posible

Hay cosas que sí son posibles y otras que no lo son. Tal vez no logré eso que tanto deseaba, pero logré esto otro (Fuente: Pexels)

Todo es igual a nada. Hay cosas que sí son posibles y otras que no lo son. Tal vez no logré eso que tanto deseaba, pero sí esto otro que resultó ser mejor. O quizás en eso que intenté me fue mal, pero en lo otro me fue muy bien. Ver la vida de este modo nos ayuda a encontrar un equilibrio y a ver siempre el vaso medio lleno (el lado positivo), en lugar del vaso medio vacío (el lado negativo), lo cual es un gran aliciente para seguir avanzando.

3. Hay algo mejor

“¿Por qué no logré esto que tanto anhelaba?”. Porque había algo mejor esperándote. (Fuente: Pexels)

“¿Por qué no logré esto que tanto anhelaba?”. Seguramente alguna vez te has hecho esta pregunta. Y la respuesta llegó con el tiempo: porque había algo mejor esperándote. Querías algo (un trabajo, una carrera, una relación, etc.) y, sea por el motivo que fuere, no lo conseguiste. Luego, al pasar el tiempo, nos dimos cuenta de que algo mejor nos esperaba: las “coincidencias divinas” nos llevaron a algo superior.

A veces, perdemos algo y sentimos que es el fin del mundo. No obstante, a medida que el tiempo pasa, recorremos nuevos caminos que nos conducen a obtener mejores ganancias. Por eso, amigo lector, recuerda siempre que, a veces, perder no es tan malo como parece.