“¿Por qué me va tan mal en la vida?”: las tres posibles causas

Mucha gente, a menudo, se cuestiona por qué le va mal en la vida. El tema es muy amplio y las respuestas, variadas; pero hoy quiero compartirte tres actitudes que deberíamos evitar, si anhelamos tener éxito en todo lo que hagamos:

1. Lo voy a intentar

¿Alguna vez dijiste esto? Cuando uno dice que va a intentar hacer algo, ya se está predisponiendo, en cierta forma, para no lograrlo. Otras frases similares que solemos usar son: “Ojalá”, “Dios quiera”, “Dios te oiga”. Íntimamente, cuando me expreso de ese modo, no tengo fe de que me va a ir bien. No lo creo.

2. Por tu culpa

En este caso, estoy partiendo del límite (autoimpuesto) que afirma que la responsabilidad es del otro. Y lo expreso así: “Mis padres no me dejaron”; “Por tu culpa no pude hacerlo”; “Por lo que vos me dijiste, me deprimí”; “Por lo que vos me hiciste, me sentí muy mal”; “Por el clima no pude ir”… Y la lista podría continuar. Se trata de una actitud infantil en la que yo no tengo nada que ver con mis circunstancias actuales y son los demás los que determinan qué puedo hacer y qué no y cómo me voy a sentir al respecto.

Existen tres claves para lograr el éxito en la vida (Fuente: Pexels)

3. Lo hice por vos

Esta es una frase típica expresada cuando asumimos el papel de víctima. Entonces, si hago algo por alguien y no reacciona como yo esperaba (por ejemplo, no me da ni siquiera las gracias), me victimizo. En el fondo, no accioné desde mi voluntad, es decir, quise hacerlo, sino porque estaba esperando de la otra parte una retribución de afecto, que finalmente no recibí.

Estas son tres actitudes negativas que nos aseguran que no nos irá bien en la vida y en nuestras relaciones interpersonales. Las personas exitosas, que logran todo lo que se proponen, aun teniendo que enfrentar y superar muchos obstáculos y desafíos, nos enseñan con su ejemplo que, para que las circunstancias trabajen a nuestro favor, necesitamos escoger la mejor actitud. Esto significa posicionarnos frente a la vida con una actitud de fe, de compromiso, de responsabilidad y de alegría.

¿Con qué actitud te encuentra la vida en este tiempo?