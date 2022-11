El pilar clave para escaparle a la baja autoestima: “Valemos por lo que somos”

escuchar

Mucha gente comenta que tiene su estima “abollada”. Leí que, en ciertos trabajos o puestos, si a una persona la bajan de categoría, termina renunciando. ¿Por qué sucede esto? Porque siente una herida infligida a su narcisismo que no puede tolerar.

Te invito a considerar dos modalidades de engaño en nuestra autoestima:

1. El concepto de arriba-abajo

Hay personas que piensan, en su psiquismo, en términos de “arriba y abajo”. Ellos razonan de la siguiente manera: “Antes yo estaba abajo, pero me ascendieron de cargo y ahora estoy arriba. Me siento mejor”. Y, de igual manera, si antes estaban arriba y, de pronto, pasan a estar en el medio o abajo, se sienten peor.

En el fondo, ellos albergan la creencia que dice que los que se encuentran arriba valen más que los que se encuentran abajo. Porque arman categorías ficticias. No vale más ni el que asciende en su actividad, ni vale menos el que desciende en la suya.

No son ni las categorías que la cultura moderna ha creado ni los objetos que esta nos impulsa a comprar los que le dan sentido a nuestra estima Unsplash

2. El uso de los objetos

“Me compré este bien material; ahora me siento mejor”. En realidad, ese objeto es una extensión de la estima. “Ahora me compré este otro bien material que me costó una fortuna. Muy poca gente puede permitírselo. Entonces, como somos muy pocos los que podemos adquirir esto, me siento mejor que los demás”.

Algunos van más allá y revisten a los objetos, ya sea que se trate de una casa, un auto, un celular o un reloj, de poder. Aquí el pensamiento es: “Tengo este objeto que me hace sentir fuerte, importante, poderoso… superior a otros seres humanos”.

Lo cierto es que no son ni las categorías que la cultura moderna ha creado ni los objetos que esta nos impulsa a comprar los que le dan sentido a nuestra estima. Es justamente, cuando uno suelta y se deshace de estos conceptos que suelen atarnos, que podemos experimentar y comprobar que valemos por lo que somos. No por lo que hacemos, ni por lo que logramos, ni por lo que poseemos.

Solo así somos libres para valorarnos y respetarnos a nosotros mismos, y luego hacer lo mismo con quienes nos rodean. Como suelo mencionar, la estima no proviene de afuera, sino de nuestro interior.

