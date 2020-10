La federación que concentra a los albergues transitorios exige retomar la actividad en un momento crítico para el sector: "Es un ahogo financiero cada vez más difícil"

"No hay otra cosa más segura que un telo. La pareja entra con el auto, no tiene contacto con el conserje ni con nadie, va directo a la habitación, hace lo suyo y se va. Después se hace una limpieza profunda para el turno posterior". Así plantea la realidad de los hoteles alojamiento Franco Sakkal, director de tres albergues transitorios en el AMBA y miembro de la federación que engloba a este tipo de establecimientos, que reclama por la necesidad de su reapertura, luego de permanecer más de seis meses cerrados a causa del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

En un contexto en que, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, se están retomando distintas actividades y los hoteles turísticos reabren sus puertas, Sakkal considera que el rubro de los alojamientos para la intimidad está siendo "discriminado".

"Están entendiendo que podemos aguantar más -señala el empresario, en diálogo con LA NACION-, pero estamos al límite. Este era un rubro que estaba en crisis antes de la pandemia y ahora el cierre por el aislamiento fue como el puñetazo final".

De acuerdo con los números que maneja la Federación Argentina de Alojamientos por Hora (Fadaph), en la Ciudad de Buenos Aires existen unos 120 hoteles de este tipo, mientras que en el Gran Buenos Aires hay otros 180; así, en el área metropolitana existen unos 300 albergues transitorios que, en este momento, tienen sus habitaciones vacías.

Aproximadamente unos 5000 empleados conforman la totalidad de los trabajadores del sector. A eso hay que sumarle que cada uno de los establecimientos tiene entre 10 y 20 accionistas minoritarios, lo que incrementa el número de gente que depende de esta actividad para tener ingresos.

"El Estado cubre el 50% del ATP, que es parte de los salarios, pero hay que pagar los servicios, los impuestos. Estos hoteles tienen un costo fijo muy alto y es como una bola de nieve que se va acumulado. Es un ahogo financiero que se hace cada vez más difícil", añade Sakkal.

El empresario define la situación como "dramática" y añade que desde Fadaph se envió una propuesta de reapertura con protocolo de seguridad a las autoridades de salud y producción de Nación y CABA, pero, en sus palabras, "no hubo respuesta ni devolución, no hay fecha estimativa de reapertura, no dicen nada".

"La gente no va a dejar de tener vida amorosa"

En el marco del DNU que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio en marzo de este año, que fue adaptándose con el paso del tiempo aunque con algunas normas inmutables, dos personas que no conviven no pueden encontrarse en un espacio cerrado, a menos que sean lugares exceptuados como ciertos comercios o algunas oficinas públicas.

Franco Sakkal dirige tres establecimientos y sostiene que la restricción es "una ridiculez"

Los hoteles alojamiento, siguiendo esta línea, están alcanzados por las restricciones del aislamiento y se manifiestan en desacuerdo. "La gente no se va a dejar de juntar o tener vida amorosa porque estén cerrados nuestros hoteles -explica Sakkal-. Es una ridiculez".

Las alternativas que se generan para la intimidad, a falta de los albergues, van "desde Airbnb, que están alquilando por día, a departamentos prestados, hoteles turísticos, autos o hasta la calle", sostiene el empresario.

Luego, vuelve a señalar que para estas cuestiones "no hay cosa más segura que un telo" y agrega: "Es un suicidio social evitar que las personas se junten a hacer el amor".

Desde el aspecto psicológico, Sakkal, quien además lidera la fundación Helpers, dedicada a las emergencias y contención emocional en tiempos de pandemia, afirma que el obligar a las personas a estar "solas y encerradas en sus casas provoca ataques de pánico, ansiedad, intentos de suicidio. El daño social termina siendo más pesado".

Comunicado de Fataph

En un comunicado enviado por Fataph a las autoridades sanitarias, se especifican las características que hacen de estos establecimientos los más seguros para evitar la propagación del coronavirus. Se destaca, entre otros puntos, que no hay espacios de uso común, no hay aglutinamiento de gente, solo ingresan dos personas por habitación, hay nulo contacto con otros huéspedes o con el personal y se cumplen pautas extremas de higiene y profilaxis.

"Consideramos justificado el hecho de que nuestra actividad no representa una situación de riesgo en lo que respecta a la circulación del virus Covid-19", concluye el comunicado, y solicita que se autorice la reapertura de los hoteles a la par de otras actividades comerciales.

Sakkal explica que, si las cosas siguen así, habrá una veintena de establecimientos cerrados y otros que van a volcarse a una actividad diferente. "Nos preocupa el día que dejen de pagar el ATP. Ese día, se acabó: game over".

Fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires indicaron a este medio que se está trabajando en un protocolo para la reapertura de los hoteles alojamiento, pero que, si bien la situación está en el radar, aún no tienen una fecha confirmada.

Además, agregaron que, actualmente, se le está dando prioridad al retorno de las actividades que puedan desarrollarse al aire libre, como bares o deportes, y que no se puede prever cuándo se habilitarán los albergues.

Los hoteles turísticos se abrieron en la Ciudad el pasado lunes 24 de agosto, con numerosas restricciones y apuntando a casos especiales, como las personas que deben venir del interior a Buenos Aires por motivos de salud.

En la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, en tanto, manifestaron que no tienen ninguna información sobre la reapertura "por el momento".