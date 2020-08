José Manuel Capelo, presidente de la Federación Argentina de Hoteles Alojamiento, pide que se les permita retomar la actividad al igual que en el resto de los hoteles porteños: "Es muy desigual" Fuente: Archivo

Desde el próximo lunes, los hoteles de la Ciudad de Buenos Aires estarán habilitados a ofrecer su servicio adaptándose a las medidas de prevención dispuestas por el Gobierno. Sin embargo, los hoteles alojamiento no correrán la misma suerte y el sector ya expresó su descontento.

El presidente de la Federación Argentina de Hoteles Alojamiento, José Manuel Capelo, pidió al gobierno de la Ciudad que permita la apertura de los establecimientos, al igual que con el resto de los hoteles porteños.

En el programa radial Ruleta rusa (Rock and Pop), Capelo argumentó, entre otros puntos, que los hoteles alojamiento son utilizados por personas que trabajan en las cercanías y necesitan descansar un par de horas entre una actividad y otra.

"Hay muchos médicos que trabajan en la Ciudad y viven en el conurbano. A veces tienen poco tiempo de descanso entre guardia y guardia, entonces van a un hotel alojamiento a descansar", aseguró.

En tanto, el líder de la federación que nuclea a los "telos" argentinos manifestó su desacuerdo con que el resto de los hoteles sí puedan reabrir sus puertas. "No terminamos de comprender. Es muy desigual porque el gobierno de la Ciudad decidió que desde el lunes 24 se comience con la flexibilización de toda la actividad hotelera, pero a nosotros nos dejaron afuera", recriminó.

"No entendemos, no hay razones. En definitiva y conceptualmente, todos brindamos servicios de alojar personas. Es un tratamiento muy desigual que estamos tratando de aclarar", continuó Capelo. Por último, consideró que si no autorizan a los hoteles alojamiento a trabajar, el gobierno de la Ciudad estaría incurriendo en una discriminación hacia el sector.