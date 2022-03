Pidió un kilo de menta granizada, no le cumplieron y le hicieron una aclaración que generó polémica

Una mujer pidió mediante una aplicación de delivery un kilo de menta granizada, pero ante el faltante de su gusto preferido, la heladería le completó el pote con otros sabores y le dejó una nota con la justificación del cambio. Entonces, la joven, un tanto indignada, realizó un extenso descargo en Linkedin que luego se transformó en viral en Twitter.

“Soy una usuaria con antojo de comer helado de menta granizada ¡Solo eso! Pero como la app y heladería no me dejan elegir solo 1 sabor, sumo algunos más para llenar pedido”, arrancó su texto Florencia Olmos en el posteo publicado en la red social que se suele utilizar para la búsqueda de empleo.

Y continuó: “Espero (el helado) y llega con ese mensaje: ‘Hola, buenas tardes, le pusimos más de los otros sabores por la falta de menta granizada. Mil disculpas’. ¿Cuál creen que fue mi sensación y mi experiencia?”.

Luego, la mujer enumeró diversas situaciones hipotéticas y planteó qué sucedería con otros potenciales faltantes. “¿Cómo realmente tenemos en cuenta la expectativa de un usuario que compra 3 productos y recibe 2? ¿Qué pasaría si comprás un pasaje que dice vuelo de 12 horas y en el medio te dicen que tiene escalas y va a demorar 20? ¿Qué pasa si la farmacia en vez de mandarte una droga de 5 mg te manda la de 8mg por que no tenía?”, fueron algunas de sus preguntas.

“Moraleja: conocé las expectativas de tu usuario antes. Aprendé sobre sus preferencias o comportamiento ¡No supongas! Preguntale qué prefiere. No decidas por el usuario si no estás totalmente seguro que le vas a dar la mejor opción. Sé transparente como lo harías en el mundo físico: Si no tenés un producto en stock, al cliente se le avisa”, concluyó.

Luego del reclamo de Florencia, la publicación se expandió al resto de las redes donde se viralizó y generó comentarios de toda índole y hasta el debate sobre los pro y los contra de la “polémica” menta granizada.

Yo le hubiese puesto no nos queda menta granizada pero como no tenes papilas gustativas te lo relleno con lo que tengo pic.twitter.com/RAwxJGnOPz — Juan Bosque Ψ (@jotabosque) March 22, 2022

“Yo le hubiese puesto: ‘No nos queda menta granizada, pero como no tenés papilas gustativas, te lo relleno con lo que tengo´”, bromeó uno de los usuarios.

Aguante el frío y la menta granizada pic.twitter.com/UV84P7YTzs — A (@Noda_paramas) March 21, 2022

“Aguante el frío y la menta granizada”; “Pedís menta granizada, no tenés derecho a reclamar nada”; “A el que no le gusta la menta granizada no sabe nada de helados” y “Nunca voy a entender a la gente que come menta granizada, para eso congela un coso de dentífrico”, fueron algunos de las tantas respuestas de los usuarios de Twitter.