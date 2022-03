Estaba “pasada de copas” y pidió un Uber para viajar a Ucrania: ahora debe US$6000: “Quería ayudar”

Cuando Leoni Fildes salió a tomar algo con sus amigos en Manchester nunca imaginó que volvería a su casa con una deuda cercana a los US$6000. Resulta que en medio de la conversación -y un poco “pasada de copas”, tal como ella cuenta- pidió un Uber que la llevara a Ucrania para “ayudar” tras el estallido de la guerra. Sin embargo y para su fortuna, el cobro no se pudo efectuar dado que en su cuenta ligada a la aplicación no tenía saldo suficiente.

La mujer de 34 años afirmó, en diálogo con medios locales y acorde a lo consignado por Daily Mail, que había bebido “unas cuantas ginebras dobles rosadas y chupitos de sambuca” cuando tomó la decisión. Quien es hoy propietaria de una peluquería canina, conversó durante toda la noche de la invasión rusa a Ucrania y decidió que era una buena idea pedir un transporte para llegar al territorio eslavo y asistir a los ciudadanos.

Agarro su celular, entró a la famosa aplicación y pidió el vehículo. Al parecer, no se percató en el monto que figuraba y decidió encargarlo igual. No obstante, a partir de este punto la historia se vuelve confusa.

La joven de 34 años no pudo pagar la cuenta porque no tenía saldo en el banco Daily Mail

Ella se enteró de lo que debía a la mañana siguiente, luego de que el banco le advirtiera que hubo varios intentos de cobro fraudulento en su cuenta. “Me desperté con el llamado, pensando que la tarjeta había sido usada. Tuve un pequeño flashback cuando me llamaron y contesté: ‘Creo que fui yo, lo siento’. Tengo 34 años, debería saberlo mejor”, expresó-

Leoni, dijo, empezó a hablar de la situación en el extranjero y a preocuparse porque, de entrar a una guerra, su novio debería acudir al frente de batalla por formar parte del ejército del Reino Unido. “Si se va, me voy con él. Recuerdo que estábamos buscando en la app y dijimos ‘vayamos con el confort, el más caro’”, detalló.

La opción más cara, traducida a dólares, ronda casi los US$6000 en hora pico Daily Mail

No obstante, el viaje nunca se realizó. “No se qué haría si Uber me hubiera dejado pedirlo. No creo que hubiera entrado pero uno nunca sabe. Podría haberme metido en el taxi y haberme dado cuenta cuando nos alejamos. Después de eso, no pude conseguir un auto por una hora. Me permitían ir a Ucrania pero no 10 minutos para volver a casa”, bromeó también.

Como el viaje no se hizo, ningún chofer de Uber viajó del Reino Unido a Ucrania, por lo que el cobro no debería haberse registrado. Acorde al banco, hubo nueve intentos de cobrar el dinero, todos sin éxito a raíz de la cantidad de plata que había en la cuenta. “Podemos confirmar que ninguna solicitud de viaje se realizó con éxito en este caso. Estamos investigando más a fondo para entender qué sucedió”, manifestó un portavoz de la empresa en diálogo con Daily Mail.

Por el momento, la joven no deberá pagar ese supuesto viaje y entre risas y anécdotas afirma haber aprendido la lección. “Habíamos estado fuera por cuatro horas, había tomado una botella de Prosecco, bastantes tragos Sambuca y cuatro ginebras dobles rosadas. Creo que eso podría haberme llevado al límite”, concluyó.