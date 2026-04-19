Ida y vuelta
- 2 minutos de lectura'
NO QUIERO PERDERLO PERO TAMPOCO COMPARTIRLO
Hola Kirón. Nací un 6 de mayo y sé que soy Tauro con Ascendente en Géminis y Luna en Libra. Te escribo porque estoy en un conflicto grande de pareja. Él está con otra persona pero insiste en que no se puede decidir y yo dudo terriblemente. No quiero perderlo pero tampoco compartirlo ¿Ves algo en mi carta? Gracias, te escribo porque leo tus respuestas y siempre me parecieron equilibradas y sabias.
Sandra
Hola Sandra. Te contesto. Tauro con Ascendente en Géminis significa tener el Sol en Casa XII, es decir que sos hipersensible además de muy intuitiva. Al ser de Tauro con Luna en Libra lo esencial es el amor, la pareja, el acuerdo con tu compañero. Venus rige ambos signos pero… ¿amar es ceder siempre?
Como Ascendente Géminis sí, podrías aceptar su doble vida Como tarina posesiva y celosa bajo ningún punto de vista. Hay muchísimos planetas frente a tu Luna ahora, en especia Saturno. Creo que aceptar la realidad es lo que la vida te pide y elegir no en función de algo moral sino lo que menos daño te haga. Tal vez probar estar sin él sea una buena idea y en vez de sentirte sola te sienas liberada. Pensalo.
Abrazo. Kirón
Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros
- 1
El “entrenamiento” invisible: las habilidades sociales que desarrollan los niños que cuidan a sus hermanos
- 2
Quiénes no deberían tomar té verde bajo ningún punto de vista
- 3
La historia del “Mozart de las matemáticas”: el niño que enseñaba a contar a los dos años y hoy asombra al mundo
- 4
Le hicieron un edificio al lado de su casa y lo resolvió con una medianera de 4 metros para taparles los balcones