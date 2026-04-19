Ida y vuelta

NO QUIERO PERDERLO PERO TAMPOCO COMPARTIRLO

Hola Kirón. Nací un 6 de mayo y sé que soy Tauro con Ascendente en Géminis y Luna en Libra. Te escribo porque estoy en un conflicto grande de pareja. Él está con otra persona pero insiste en que no se puede decidir y yo dudo terriblemente. No quiero perderlo pero tampoco compartirlo ¿Ves algo en mi carta? Gracias, te escribo porque leo tus respuestas y siempre me parecieron equilibradas y sabias.

Sandra

Hola Sandra. Te contesto. Tauro con Ascendente en Géminis significa tener el Sol en Casa XII, es decir que sos hipersensible además de muy intuitiva. Al ser de Tauro con Luna en Libra lo esencial es el amor, la pareja, el acuerdo con tu compañero. Venus rige ambos signos pero… ¿amar es ceder siempre?

Como Ascendente Géminis sí, podrías aceptar su doble vida Como tarina posesiva y celosa bajo ningún punto de vista. Hay muchísimos planetas frente a tu Luna ahora, en especia Saturno. Creo que aceptar la realidad es lo que la vida te pide y elegir no en función de algo moral sino lo que menos daño te haga. Tal vez probar estar sin él sea una buena idea y en vez de sentirte sola te sienas liberada. Pensalo.

Abrazo. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros