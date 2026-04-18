Un hallazgo terminó con el misterio de una familia desaparecida hace casi 70 años

Durante más de seis décadas, la desaparición de la familia Martin representó uno de los expedientes más inquietantes y enigmáticos de la historia judicial de Oregon, en los Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1958, Kenneth (54 años), su esposa Barbara (48), y sus tres hijas, Barbie (14), Susan (13) y Virginia (11), partieron de su hogar en Portland con un objetivo sencillo: recolectar vegetación y coronas de Navidad en la zona de la garganta del río Columbia.

Tras ser vistos por última vez en un comercio local donde se abastecieron de combustible y alimentos, se desvaneció todo rastro de su paradero, lo que inició un periodo de especulaciones que alimentó las hipótesis más diversas, desde hechos de violencia criminal hasta eventos fortuitos.

La familia Martin estaba conformada por seis integrantes, aunque el hijo mayor no fue parte del viaje y se salvó Koin

La investigación inicial, que comenzó cuando la familia no regresó a sus actividades habituales aquel lunes, resultó infructuosa durante años. El caso cobró un giro parcial en mayo de 1959, cuando pescadores de la zona localizaron los cuerpos de las dos hermanas menores, Susan y Virginia, río abajo. El hallazgo de ambos cadáveres fue catalogado entonces como ahogamiento, pero el resto de la familia y el automóvil que los transportaba permanecieron inhallables. Durante el paso del tiempo, incluso el hijo mayor del matrimonio, Donald, quien se encontraba en Nueva York mientras cursaba sus estudios universitarios, albergó dudas sobre la posibilidad de que un tercero haya intervenido en la suerte de sus seres queridos.

La resolución definitiva del caso no llegaría hasta 2024, cuando Archer Mayo, un buzo local, localizó lo que presumía era la camioneta familiar Ford Station Wagon en el lecho del río Columbia. Según informó el medio Koin, el hallazgo fue validado en marzo de 2025, momento en el que se procedió a la recuperación de partes del vehículo y diversos efectos personales, entre ellos una cámara fotográfica con rollo, juguetes y otros elementos. Tras una compleja operación de rescate ejecutada con una grúa, las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Hood River trasladaron los restos encontrados al laboratorio Othram, ubicado en Texas, para su peritaje forense avanzado.

Se tuvo que utilizar una grúa para poder retirar el vehículo del fondo del río Columbia Captura YouTube (@KOINLOCAL6)

Colby Lasyone, especialista del laboratorio Othram, detalló a Koin los desafíos técnicos que implicó este procedimiento: “Los restos óseos que han estado sumergidos en agua durante décadas pueden ser particularmente difíciles de trabajar”. Con esto, Lasyone explicó que el paso del tiempo bajo el agua degradó significativamente el material biológico de algunos miembros del grupo. No obstante, mediante comparaciones genéticas con un descendiente vivo, los científicos lograron confirmar la identidad de Kenneth Martin.

Para el caso de Barbara y Barbie, los expertos utilizaron información contextual y análisis antropológicos que, sumados a la evidencia reunida en el sitio del hundimiento, permitieron a los examinadores médicos concluir el proceso de identificación. “Con la información contextual y el examen antropológico de los demás restos, se dispuso de información suficiente para que el médico forense pudiera realizar la identificación definitiva de los tres individuos”, sostuvo Lasyone al referirse a la solidez técnica de la resolución.

Archer Mayo fue el buzo que encontró el vehículo de la familia Martin KGW

Por su parte, la oficina del Sheriff comunicó oficialmente el cierre de la investigación, ya que descartaron la existencia de indicios criminales, y cerraron el capítulo de incertidumbre que pesaba sobre la comunidad. Kristen Mittelman, ejecutiva de Othram, subrayó la importancia de este desenlace: “Un misterio como este no solo pesa sobre la familia, sino sobre toda la comunidad, y esperamos que esto le dé a mucha gente la resolución que merece”.

Para Archer Mayo, buzo responsable del descubrimiento, este cierre supone el final de un relato histórico: “No se va a resolver más de lo que ya está, y eso da buena espina. Nos permite escribir el último capítulo de ese libro”. El hallazgo final incluyó objetos simbólicos que ahora reposan en manos de los investigadores, los cuales ayudan a reconstruir los momentos previos a la tragedia de 1958.

Informe sobre la desaparición de la familia Martin