Pidió un vestido por internet para su fiesta de 15, pero lo que le llegó la dejó en shock

escuchar

A veces puede ocurrir que lo que uno compra a través de Internet no es exactamente lo que termina recibiendo en su domicilio. El hecho puede resultar incómodo siempre, pero mucho más cuando lo que se aquirió a la distancia es nada menos que un vestido para el cumpleaños de 15. Es lo que le sucedió a la hermana de una tiktoker mexicana, que se sintió defraudada al abrir el paquete con su supuesto vestido soñado y descubrir que allí había algo muy diferente.

El decepcionante momento que vivió la futura quinceañera fue subido a la cuenta de TikTok de la usuaria Xime González (@ximegonzalezzz), hermana de la protagonista de este caso. Las imágenes, divididas en dos posteos, dan cuenta de la llegada al hogar de la adolescente del paquete y luego el momento de su apertura. Ambas grabaciones se viralizaron rápidamente.

Pidió un vestido de 15 por Internet y recibió algo que la decepcionó totalmente

“Mi hermana pidió un vestido para los 15. Llegó un minipaquete y esta fue nuestra reacción”, dice una voz en off en el primero de los videos, mientras se ven a dos jóvenes que reciben un pequeño recado, en el que es difícil pensar que venga un vestido.

Entre risas, mientras miran lo que llegó, la que parece ser la madre de la adolescente, dice: “Yo esperaba una caja. Hasta le digo Arturo: ‘Oye, cielo, ¿me ayudás?, porque seguro llegó el vestido’. Y salgo y lo veo y digo: ‘¡No mames!’”.

El primero de los posteos concluye así, pero la hermana de la quinceañera subió pronto la segunda parte, donde el paquete es abierto. Allí, la joven finalmente desenvuelve el envío y despliega una prenda que no era la que esperaba. “Llegó un vestido tipo virreinato que no le gustó”, explica una voz en off mientras en la imagen se observa que la muchacha exhibe el atuendo, negro y azul y con detalles que realmente le dan a la prenda el aspecto de un disfraz de otra época.

La joven recibió un vestido para sus 15 que no le gustó para nada TikTok / @ximegonzalezz

“Pero procedimos a comprar otro”, dice la voz del video. Y sobre el final, se reproducen imágenes de la fiesta de 15 de la joven que baila el vals con un adulto, que puede ser su papá, y con un nuevo vestido, diferente al que había recibido tras su fallida compra por Internet.

Los dos videos de la llegada y la apertura del paquete con el vestido de 15 que no resultó ser del agrado de la cumpleañera alcanzaron, en suma, la impresionante cantidad de 43 millones de reproducciones y recibieron decenas de comentarios de los usuarios, que no se privaron de dejar impresas allí sus opiniones.

Mientras que en el primer posteo los seguidores de Xime Gonzalez expresaron la necesidad de saber qué había en el paquete, en el segundo, con la intriga despejada, se dedicaron a opinar. En este caso, fueron muchos los que le pidieron a la tiktoker que debía poner una imagen de lo que había pedido versus lo que recibió, ya que consideraron que faltaba esa información para saber hasta dónde le habían enviado un producto que no pidió.

Finalmente, la familia de la adolescente compró otro vestido para su fiesta de 15 años Tiktok / @ximegonzalezzz

Y también estuvieron los que, al coincidir con el comentario de la tiktoker en el video, señalaban que el vestido parecía del “virreinato” o “de dama antigua”. Algunos también señalaron que el vestido recibido podía servir, tranquilamente, para disfrazarse de La Catrina. Este es un personaje tradicional de la cultura mexicana que es representado por el esqueleto de una mujer vestida aristocráticamente, con sombrero con muchos adornos y un vestido elegante y que forma parte del imaginario de ese país sobre la muerte.

LA NACION