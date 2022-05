Puso en venta el vestido que usó en su fiesta de 15 para comprarle comida a su familia, pero la respuesta superó sus expectativas

En las últimas horas, circuló en redes sociales una publicación que llamó la atención de muchos. Una adolescente de 16 años puso a la venta el vestido que usó para su cumpleaños de 15 y, según contó, lo hizo porque su familia vive una situación muy difícil y necesita dinero para poder comer.

Emilse, que vive en General Pacheco junto a su madre y sus cinco hermanas, compartió el mensaje en un grupo de Facebook donde usualmente se ofrece ropa del club River Plate. “Hola, sé que este grupo no es para eso, pero estoy muy desesperada. Tengo cinco hermanitas más chiquitas que yo y mi padrastro no pasa plata. Tienen hambre. Necesito ayuda, mi mamá es mamá y papá a la vez y siempre hace todo por nosotras, pero ahora la tienen que operar de la vista y soy yo quien ayuda en la casa. Por favor, necesito ayuda”, escribió.

Al ser la más grande de las hermanas y sentir la responsabilidad de ayudar en la economía de la familia, la joven decidió compartir la información del vestido y ofrecerlo a 2000 pesos. A partir de allí, comenzaron a llegarle pedidos para ver la prenda e incluso algunas sugerencias y preguntas. Sin embargo, muchas veces la zona en la que vive fue un inconveniente, ya que -por la distancia- muchos potenciales compradores se abstuvieron de completar la operación, según contó la protagonista a Telenoche (Eltrece).

Tal como contó la madre de la joven, el vestido fue confeccionado por la abuela de Emilse y ella lo usó para celebrar su fiesta de 15 años en una fiesta que estuvo reducida en cuanto a la cantidad de invitados por la pandemia del coronavirus.

Esta no es la primera vez que la adolescente lleva a cabo una acción de este estilo: ya en otras ocasiones había vendido algunas de sus prendas para comprar comida.

La publicación de la adolescente en Facebook, luego de recibir ayuda Captura

Además, la madre también explicó que en la casa faltan hacer algunas refacciones. Actualmente, ella está sin trabajo y se las arregla con la venta de comida casera para sobrevivir. Según contó, cocina roscas y pan y, junto a sus hijas, los vende a la gente del barrio en la puerta de su vivienda.

Más allá de la publicación inicial, Emilse comenzó a recibir ayuda y consejos. Por eso, al conversar con LA NACION, reveló que ya no piensa vender el vestido, sino que -en cambio- lo alquilará por el mismo precio. “Mucha gente me dijo que no lo venda, que lo alquile. Creo que es lo mejor”, expresó.

Por otra parte, la adolescente también destacó que la exposición mediática que tomó su caso le sirvió dado que mucha gente le envió ayuda económica y donaciones a su casa: “Me donaron abrigos, medias, frazadas y mercadería”, dijo.

Además, Emilse agradeció en el mismo grupo de Facebook donde había compartido la venta del vestido. Allí, publicó su CBU y su número de teléfono para coordinar las donaciones que le ofrecen. “Muchas gracias de verdad a la gente que me está ayudando. Dios los bendiga y les multiplique el triple por su acción”, escribió.