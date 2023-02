Encontró una cámara enterrada hace seis años, halló a sus dueños y se sorprendió al escuchar su historia

escuchar

Era la segunda vez que Milagros Castañeda visitaba la Reserva de los Esteros del Iberá, ubicada en la provincia de Corrientes. Fue su lugar de descanso elegido para disfrutar el fin de semana largo de Carnaval. Mientras paseaba por la laguna del ala uno, divisó un objeto enterrado en la arena. “Generalmente, esta zona está tapada de agua, pero la situación de sequía me hizo verla. Era una cámara de fotos antigua, que ya no funcionaba, pero tenía una tarjeta de memoria. Cuando llegué a casa, la abrí en la computadora”, relató la joven, de 34 años, a LA NACION. Una hermosa coincidencia, ya que se dedica a dar clases en un estudio fotográfico en su localidad en Entre Ríos.

La tarjeta de memoria contenía fotografías, de entre 2014 y 2016, de una pareja, de la que Milagros solo conocía su rostro y una pequeña parte de su travesía juntos. “Se me ocurrió que debía contactarlos, porque tenía en mis manos dos años de su historia. El registro fotográfico representa mucho y me pareció importante que recuperaran sus recuerdos después de casi siete años”, expresó.

La publicación que Milagros compartió para contactar a los dueños de la cámara Twitter: @Flacastaneda

A través de la magia de las redes sociales, consiguió su objetivo muy rápido. “Con un poco de miedo, me aventuré a empezar la búsqueda. Elegí una de las fotos y la compartí en Facebook, Instagram y Twitter, el domingo pasado. En menos de seis horas, estaba comunicándome con su dueña”, contó la fotógrafa. Fue a través de la usuaria de la red social del pajarito @SinsajoDivergen, quien se presentó como la sobrina de la pareja.

La sobrina de la pareja encontró la publicación viral Twitter: @SinsajoDivergen

“No me esperaba en absoluto hablar al día siguiente con ellos. Me parecía un universo gigante en el que buscar, ya que va muchísimo turismo de todo el mundo, y aún no lo puedo creer”, detalló la autora de la publicación, que en apenas un día alcanzó a más de siete millones de personas y superó los 70 mil likes.

La emotiva historia detrás de las fotos

Los protagonistas de las imágenes que se encontraban dentro de la tarjeta de memoria son María Eugenia y Adrián. Una duda acechó a los usuarios de las redes sociales: ¿Seguirían juntos? Efectivamente, como compartió a LA NACION la dueña de la cámara, no solo la pareja permanece unida, sino que el 15 de febrero pasado celebraron sus 20 años de noviazgo. Además, comparten su vida junto a su hijo Dante, de 5. “Me quedé embarazada un año después de ese viaje”, señaló la mujer, de 37 años.

La pareja celebró sus 20 años de noviazgo Twitter: @Flacastaneda

María Eugenia Arce es comerciante y vive en Mar del Plata junto a su familia. En septiembre de 2016, realizó ese viaje a los Esteros del Iberá con su amiga Sol. “Fuimos juntas a una excursión en kayak en la laguna y yo me quedé en tierra porque realizaba la navegación con otro grupo. Uno de los pasajeros de la posada era fotógrafo y se lamentaba mucho por olvidarse su cámara y no poder fotografiar la travesía”, contó la protagonista de las instantáneas.

Y siguió: “Le presté mi cámara y… se le cayó al agua. Así fue como la perdí. Cuando regresaron de la navegación, me pidió mil disculpas y mi teléfono, para mandarme una cámara que decía que me iba a comprar. Pero nunca más tuve novedades”.

María Eugenia y Adrián tienen un hijo, Dante, de cinco años Twitter: @SinsajoDivergen

Por suerte y por cosas del destino, María Eugenia recuperó su objeto preciado y los recuerdos que albergaban en él. “Mi sobrina me avisó de la publicación viral en las redes sociales. Fue mucha la sensación de agradecimiento y de sorpresa por saber que las fotos estaban ahí, todas visualizables”, apuntó, por lo que decidió enviarle un mensaje a Milagros a través de Facebook.

La cámara aún no está en manos de su dueña, pero ambas están en contacto permanente para poder encontrarse y hacer el intercambio. “Queremos cerrar esta historia de forma presencial”, sentenciaron.