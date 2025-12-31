Pistacho, brainrot, six seven y otras palabras que se hicieron virales en 2025 y qué significan (por si no tenías idea)

El lenguaje digital volvió a mutar en 2025. Cuáles fueron los neologismos que circularon con más fuerza en Argentina y América Latina

El idioma nunca se queda quieto, pero internet acelera todo. En 2025, redes sociales, memes, streams y chats de trabajo empujaron nuevas palabras y resignificaron otras ya conocidas. Algunas nacieron en TikTok o YouTube, otras en comunidades gamer o en debates culturales online. Varias incluso llegaron a diccionarios como Cambridge, una señal de que la conversación digital está modificando, mal que les pese a los puristas del lenguaje, el léxico cotidiano.

Y muchas veces, por no entender un término de pronto nos sentimos afuera o asentimos con la cabeza para no parecer tan despistados.

En ayuda de todos aquellos que se sienten motivados por comunicarse con las generaciones Z y buscan estar preparados para participar de la conversación social en las redes, armamos este relevamiento de los neologismos más usados en el año que se va.

Este recorrido por las expresiones que marcaron el año tiene una doble misión: por un lado comprender lo que significan y, por otro, intentar dilucidar qué nos cuentan estos términos sobre la época que nos toca vivir signada por hiperconectividad, el exceso de información y el uso irrestricto de las pantallas.

Sin dudas, el lenguaje fue uno de los territorios donde mejor se reflejaron los cambios culturales, emocionales y laborales del año.

Del cerebro estallado a una situationship

Brain rot - “Después de horas scrolleando, tengo brain rot”. Expresión usada para describir el agotamiento cognitivo generado por el consumo intensivo de contenido corto, repetitivo y viral. Significa “destrucción cerebral” y gue elegida palabra del año en 2024 pero su uso se fortaleció en 2025. Resume la sensación de saturación mental propia de la economía de la atención.

Core -“Este año estoy en mi healing core”. Sufijo que se agrega a palabras para definir estéticas, estados emocionales o estilos de vida. Su explosión refleja la necesidad de clasificar la experiencia digital en entornos saturados de contenido.

Delulu: “Pensé que me iban a llamar sin avisar, estaba delulu”. Término que refiere a creer intensamente en algo poco realista, muchas veces ligado a expectativas románticas, laborales o a la lógica de la manifestación. Se usa con ironía y tono afectivo.

Doomscroll: “Tengo que dejar de doomscrollear antes de dormir”. Describe el acto de desplazarse de manera compulsiva por noticias o contenidos negativos, aun cuando generan malestar. Se volvió una palabra clave para hablar del vínculo con la información.

Entró la balubi: “Durante el partido la hinchada empezó a bardear… entró la balubi en los comentarios”.​ Expresión viral en Argentina que se usa para indicar que algo cambió de golpe, se volvió intenso, picante o evidente en una situación. Es una variación humorística de “entró la bala”, que en jerga significa que alguien se sintió aludido o “le cayó la ficha”, y se popularizó rápidamente en redes como TikTok, Instagram y X.

Hazlo por la trama: “Acepté el viaje a último momento, lo hice por la trama”. Expresión que justifica una decisión arriesgada o poco racional con la idea de sumar una experiencia o una buena historia personal.

Ick: “Que no responda mensajes me dio ick”. Sensación inmediata de rechazo o incomodidad frente a una actitud ajena, especialmente en vínculos afectivos.

Main character moment: “Caminando bajo la lluvia con auriculares, main character moment”. Idea de vivir una escena cotidiana como si formara parte de una narrativa personal. Está asociada a la auto-narración constante en redes sociales.

Mid: “La serie es mid, esperaba más”. Califica algo como regular, mediocre o decepcionante. Se popularizó en reseñas culturales y comentarios en redes.

Modo NPC / NPC energy: “Estuve con reuniones seguidas todo el día, estoy en modo NPC”. Tomada del universo gamer, describe comportamientos automáticos, poco reflexivos o rutinarios, como los de un personaje no jugable.

No cap: “No cap, este lugar es buenísimo”. Expresión que refuerza que algo es verdadero, sin exageración ni ironía. En Argentina convive con “posta” o “en serio”.

Parasocial: “Tiene un vínculo parasocial con ese streamer”. Describe una relación unilateral en la que una persona siente cercanía emocional con una celebridad, influencer o incluso una inteligencia artificial, sin reciprocidad real. En 2025 pasó del ámbito académico al uso cotidiano.

Raw: “Subo este video raw, sin editar”. Valor cultural asociado a lo crudo, directo y sin filtros. Se opone a lo hipereditado y a la estética artificial.

Rizz: “Tiene rizz para presentar ideas”. Hace referencia al carisma o la capacidad de generar una buena impresión, no solo en el plano romántico sino también social o laboral.

Shipeo: “Margelita es el mejor shipeo del año”. Se utiliza para expresar el deseo o la fantasía de que dos personas —reales o ficticias— formen una pareja. Proviene del inglés relationship y es muy común en fandoms, redes sociales y conversaciones sobre celebridades, series o streamers.

Situationship: “No son pareja, es una situationship”. Describe vínculos afectivos sin definición clara ni compromiso formal. Su masificación refleja nuevas formas de relacionarse.

Six seven (6–7): “- ¿Qué tal la película?”. -“Six seven”. Se utiliza para calificar algo como regular, mediocre o apenas aceptable, de manera irónica y desganada. Funciona como una evaluación rápida que evita explicaciones y comunica falta de entusiasmo.

Slay: “Ese look slay”. Se utiliza para señalar que alguien se destacó o hizo algo de manera excepcional. Muy presente en moda y logros personales.

Soft quitting: “Está en soft quitting desde hace meses”. Evolución del concepto de quiet quitting. Refiere a una retirada emocional del trabajo sin renuncia formal, marcada por el desapego.

Cómo se detectan las palabras virales

Los estudios de TikTok Marketing Science y plataformas como Metricool o Hootsuite identifican palabras virales mediante metodologías basadas en análisis de big data de redes sociales, combinando métricas cuantitativas y algoritmos de IA.​ Con herramientas de análisis de métricas de engagement (captación del usuario) recolectan datos de miles de millones de videos y posts, midiendo frecuencia de uso (views, shares, likes), velocidad de crecimiento (picos en 24-48 horas) y tasas de replicación (cuántos usuarios lo usan en trends). Usan APIs (softwares que permiten que dos aplicaciones intercambien datos de navegación) de TikTok para rastrear hashtags y audios, filtrando por geolocalización y demografía.​ También usan modelos de IA (inteligencia artificial) y Topic Modeling aplicando LDA (Latent Dirichlet Allocation) una técnica de machine learning probabilística para descubrir temas ocultos en grandes colecciones de textos, como posts de redes sociales. Asigna palabras a “tópicos” latentes, asumiendo que cada documento es una mezcla de temas y cada tema una mezcla de palabras para detectar tópicos latentes en captions y comentarios.

Para validar los datos y sus conclusiones los estudios cruzan los datos recolectados con encuestas a creadores de contenido y benchmarks históricos, descartando ruido vía stemming y stop-words.

Impacto en los negocios y en el bienestar digital

Decíamos que esta lista de palabras nacidas en las redes sociales tiene un trasfondo que muestra el comportamiento y los sentimientos de los usuarios en los entornos digitales.

Las tendencias virales también se reflejan en los negocios digitales en Argentina (e-commerce) y Camila Nasir, Gerente de Comunicación y Marca de Tiendanube. io a conocer el impacto que tuvieron los fenómenos culturales y virales durante 2025 en el comercio electrónico: “Tendencias como brainrot, El Eternauta, labubu, pistacho y el regreso de Oasis generaron picos de demanda de hasta 1800%, transformándose en verdaderos impulsores del consumo online a lo largo del año.”

También impactan en el bienestar digital, que se se define como el estado de salud física, mental y emocional de una persona en relación con su uso de la tecnología, representado por un equilibrio saludable entre la vida digital y la offline para que los dispositivos sirvan a las necesidades humanas y no al revés. El bienestar digital se basa en la gestión consciente del tiempo y las interacciones online para mejorar la calidad de vida y evitar efectos negativos como la adicción o el aislamiento.

Palabras como brainrot (se escribe junto o separado) o doomscrolling reflejan malestar y otras como raw o shipeo pueden estar mostrando aspectos positivos, de disfrute, de la vida online.

Algunos datos. El estudio Cybersmile Digital Wellbeing 2025 (aliado a Google trends) revela que la generación Z pasa 3,5 horas diarias en TikTok, donde términos virales como “glow up” o “parasocial” fomentan comparaciones sociales negativas, elevando ansiedad en 42% de usuarios por FOMO (miedo a perderse algo) y parasocial relationships (sentirse cercanos de una personalidad de las redes, siendo este un vínculo periférico de afecto unilateral)-

El informe Year in Search 2025 de Google Trends registra picos en búsquedas de jerga viral (por ejemplo “IA Agéntica” top 1), correlacionando con wellbeing: palabras como “deepfake security” suben por desinformación, mientras “parasocial” refleja overload (agotamiento) emocional de influencers, con 28% reportando distress por contenido adictivo.