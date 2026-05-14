Así es Instants, la nueva app para compartir momentos irrepetibles con amigos en Instagram

Meta ha lanzado a nivel global Instants, una nueva forma de compartir momentos auténticos del día a día con amigos cercanos en Instagram y a través de su aplicación independiente, mediante fotografías instantáneas sin editar que se borran una vez vistas y tras 24 horas desde su publicación.

Instagram ya lanzó en 2023 la herramienta de Historias espontáneas, con la que los usuarios podían compartir este tipo de contenido sin filtros dentro de Instagram. Sin embargo, pretende adaptar esta función a la nueva opción de Instants, disponible desde la red social y a través de su propia aplicación independiente.

Cómo funciona Instants de Instagram

Concretamente, Meta comenzó a probar esta nueva aplicación Instants en España e Italia el pasado mes de abril y, ahora, la ha lanzado oficialmente para determinados países (incluyendo la Argentina), además de integrarla como función para todos los usuarios a nivel global en la red social Instagram, con la premisa de compartir fotos al instante con los amigos más cercanos o seguidores mutuos con solo un toque.

Así, las fotos compartidas como instantáneas desaparecen después de ser vistas y no se pueden volver a ver pasadas 24 horas desde el momento de su publicación. Igualmente, para preservar la naturalidad del momento, estas fotos no se pueden editar antes de compartirlas, como ha explicado Meta en un comunicado en su blog.

Instants es una función de Instagram y app independiente para compartir fotos temporales sin filtros ni edición con amigos

Cómo compartir una instantánea en Instagram

Para compartir una foto instantánea, basta con tocar el icono de grupo de fotos situado en la esquina inferior derecha de la bandeja de entrada de Instagram o abrir la propia aplicación de Instants. Tras ello, los usuarios deberán capturar una foto en tiempo real, ya que no se permite subir una imagen desde la galería del smartphone, y añadir un pie de foto, que tampoco se podrá editar posteriormente.

Una vez preparada la instantánea, se deberá escoger con qué amigos se quiere compartir, eligiendo entre amigos cercanos seleccionados o “todos los seguidores”. Una vez recibida, los destinatarios pueden reaccionar con emojis, responder a la foto o enviar una instantánea de vuelta.

Concretamente, para la aplicación independiente de Instants, que ya está disponible para iOS y para Android, Meta ha explicado que los usuarios deberán iniciar sesión con su cuenta de Instagram para poder comenzar a utilizarla. Además, las fotos compartidas aparecerán tanto por Instagram como por la app de forma sincronizada.

La compañía también ha detallado que los momentos compartidos se guardarán en un archivo privado al que solo podrán acceder los propios usuarios para volver a ver el contenido “durante un máximo de un año”. Este archivo está disponible en la esquina superior derecha de la aplicación de Instants.

Asimismo, también se podrán recopilar los mejores momentos de los Instants guardados en el archivo con la función de ‘Crear resumen’ para, posteriormente, publicarlo a través de las historias de Instagram.

En lo relativo a la privacidad, Meta ha asegurado que los usuarios no podrán hacer capturas de pantalla de las fotos instantáneas, así como tampoco grabar los momentos compartidos. Igualmente, cualquier foto instantánea compartida por error se podrá eliminar pulsando el botón de ‘Deshacer’ y también se podrán borrar los mensajes instantáneos que no se quieran almacenar en el archivo, así como cancelar el envío a los amigos que “aún no lo hayan abierto”.

Además, cabe destacar que se aplicarán todas las medidas de privacidad y seguridad ya integradas en Instagram, con controles como bloquear, silenciar o restringir, para limitar la recepción de Instants de usuarios no deseados.

Finalmente, Meta ha indicado que los mensajes de Instants en la bandeja de entrada de Instagram se podrán posponer manteniendo presionado el grupo de mensajes y deslizando hacia la derecha. Para volver a recibirlos, bastará con llevar a cabo el proceso contrario, deslizando a la izquierda.

Concretamente para los adolescentes, el contenido de los Instants se integra con las configuraciones de las Cuentas para adolescentes y el Centro familiar. De esta forma, no se requiere “ninguna configuración adicional”, sino que se les aplicarán los mismos límites de tiempo compartidos, el Modo de suspensión para mantener las notificaciones silenciadas durante un periodo determinado, y las herramientas de seguridad para los filtros de contenido.

Además de todo ello, los padres de los adolescentes supervisados también recibirán una notificación la primera vez que el menor en cuestión descargue la aplicación Instants.

Esta nueva opción de Instants para Instagram y como aplicación independiente recuerda a la red social BeReal, que surgió en 2020 bajo el mismo objetivo de compartir momentos auténticos con naturalidad y se popularizó dos años más tarde como una alternativa centrada en la inmediatez y la naturalidad, alejándose de los retoques de Instagram.