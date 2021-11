Platos infalibles: ideas para que los chicos coman rico, variado y sano

Tiene que ser rico, tentador y visualmente atractivo: esas son las exigencias de los chicos con respecto a la comida. Y tiene que ser nutritivo y saludable: eso es lo que quisieran todos los padres. Parecen muchos casilleros a completar, pero con la ayuda de una experta, el desaf铆o puede sortearse.

Es que este es precisamente uno de los grandes enfoques de Gretel L贸pez Segura, licenciada en Nutrici贸n egresada de la Universidad del Salvador, quien realiz贸 posgrados en la UBA y la Universidad Favaloro. Adem谩s, complet贸 su formaci贸n en nutrici贸n pedi谩trica y fue becaria en el Hospital de Pediatr铆a Garrahan. Durante a帽os analiz贸 el etiquetado de alimentos para la Fundaci贸n Cardiol贸gica Argentina, trabaj贸 en Nestl茅 Nutrition y form贸 parte del programa Mi Escuela Saludable del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su 煤ltimo desaf铆o antes de migrar a Estados Unidos fue ser seleccionada para realizar un fellowship en investigaci贸n en CESNI (Centro de Estudios sobre Nutrici贸n Infantil) y, por estos d铆as, est谩 comenzando su proceso de revalidaci贸n de t铆tulo para ser nutricionista registrada en la American Dietetic Association (ADA).

鈥淟os chicos comen lo que les gusta, y les gusta lo que conocen. Lo primero que debemos hacer como padres es asegurarnos de que les ofrecemos opciones variadas en los men煤es, para que no se torne mon贸tono. Eso tambi茅n ser谩 positivo a la hora de introducir nuevos alimentos a los platos ya aceptados鈥, sugiere.

Cuanto m谩s variada sea la alimentaci贸n, m谩s nos aseguramos de cubrir los nutrientes necesarios para la salud.

La variedad deber铆a respetarse en cada comida, empezando por el desayuno, un punto vital incluso en los ni帽os que no tienen hambre a la ma帽ana. Est谩 comprobado que un cerebro 鈥渄ormido鈥 no capta la informaci贸n de la misma manera que uno que recibi贸 energ铆a, ya que los chicos que desayunan rinden m谩s intelectual y f铆sicamente. De forma ideal, los desayunos y las meriendas deber铆an componerse de una porci贸n de l谩cteos (leche, yogur o quesos -descremados a partir de los 2 a帽os-), una porci贸n de carbohidratos (cereales o panificados integrales que aportan fibra como pan integral, salvado de trigo, avena, cereales sin az煤car, galletitas simples o de agua, bud铆nes caseros, etc.) y una porci贸n de frutas. Si esta 煤ltima no es habitual en el desayuno, deber铆a usarse como snack de media ma帽ana para compensar.

Los almuerzos y las cenas, en tanto, cuanto m谩s coloridos, mejor. 鈥淩ecomiendo verduras variadas, aunque no les gusten del todo, ponerlas en el plato puede acercarlos a probar, luego sumar prote铆nas (carnes de vaca, pollo, cerdo, pescado o huevo) y carbohidratos (granos enteros, pastas, arroz, fideos, papa, etc.). No hay que olvidarse del grupo de las legumbres (lentejas, porotos, garbanzos, etc.) que combinados con los carbohidratos generan una prote铆na cercana a la 贸ptima鈥, describe la experta. 驴El postre ideal? 鈥淔ruta, fruta y m谩s fruta. La hora del t茅 es equivalente al desayuno, una porci贸n de l谩cteos y una de carbohidratos, 鈥減ero podemos pensar en licuados, pinchos de frutas, pochoclos sin az煤car ni sal, s谩ndwich saludable con tomate, queso o cualquier verdura o budines caseros que sumen un plus con semillas o frutos secos, por ejemplo鈥 agrega. El grupo de az煤cares, grasas y dulces recordar que son de consumo ocasional y no diario.

Estrategias y trucos

Pero m谩s all谩 del plan ideal, lo cierto es que a veces los chicos no son tan amigos de las frutas y verduras, porque no las incluimos en sus h谩bitos o dejamos de ofrec茅rselas por creer que da m谩s trabajo que abrir un paquete de algo procesado. Algunas estrategias pueden ayudar en este camino. Si, por ejemplo, no suelen comer fruta, se pueden buscar opciones l煤dicas como ponerlos en pinchos, en torre, en compotas, heladitos caseros, al horno o en pur茅. Todo es v谩lido en plan de lograr que se tienten y cambiar las texturas y presentaciones es una buena forma de incitarlo. En cuanto a las verduras, pueden prepararse al horno, en tortillas, budines, con salsa blanca o de tomates o en rellenos.

"Est谩 muy bien que los chicos entiendan lo importante que es darle a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita para desarrollarse en plenitud." Gretel L贸pez Segura, nutricionista.

Otras formas de convencimiento tienen que ver con la l贸gica. Uno de sus ejemplos que mejor funciona es preguntarles a los chicos qu茅 auto querr铆an si solo pudieran tener uno para toda la vida. La respuesta general apunta al de sus pap谩s o hay quien menciona hasta una Ferrari. Y la pregunta a continuaci贸n es qu茅 nafta le pondr铆an. 鈥淭odos contestan 鈥榣a mejor鈥, porque hay que cuidar el motor para que dure mucho. Les cuento entonces que lo mismo pasa con nuestro cuerpo, porque lo que comemos es combustible y energ铆a para estar sanos y funcionar bien鈥, dice L贸pez Segura. As铆, con 鈥渕ala nafta鈥 nuestro motor, el coraz贸n, puede empezar a fallar, o los an谩lisis de sangre pueden comenzar a darnos mal.

Gretel L贸pez Segura es licenciada en Nutrici贸n egresada de la Universidad del Salvador (USAL).

Tambi茅n es interesante involucrar a los chicos en la compra y selecci贸n de los alimentos: ir a la verduler铆a y que puedan elegir, incitarlos a buscar algunos nuevos, hasta se les puede proponer encontrar y probar uno distinto por semana. Una vez en casa se les puede pedir que nos ayuden a lavarlos, cortarlos, procesarlos o cocinarlos (dependiendo la edad del chico). 鈥淓st谩 probado que tienen mucha m谩s aceptaci贸n si ellos participan del proceso鈥, apunta la especialista.

Finalmente, no hay alimentaci贸n que funcione sin una cuota de actividad f铆sica. 鈥淟os ni帽os hacen lo que hacemos y no lo que decimos que tienen que hacer. As铆 que adem谩s de pensar c贸mo comemos en casa, es importante mirar qu茅 tanto nos movemos. 驴Hacemos actividad f铆sica? Es fundamental generarles estos h谩bitos desde chicos. Y no es solo inscribirlos en un deporte, sino tambi茅n salir juntos a pasear en bicicleta, patinar, ir a la plaza, jugarles una carrera. 隆Motivarlos a moverse!鈥, sostiene la nutricionista. Quiz谩s en ese mismo camino de ser ejemplo estemos ayudando a mejorar nuestra propia salud y alimentaci贸n. Un c铆rculo virtuoso perfecto.

Qu茅 nos falta y qu茅 nos sobra

Seg煤n las Gu铆as Alimentarias para la Poblaci贸n Argentina, hay ciertos grupos de alimentos con consumo inferior al recomendado. A saber:

Hortalizas y frutas: se consume una tercera parte de las porciones recomendadas y con escasa variedad.

Leche, yogur y queso: se consume la mitad de las porciones recomendadas y predominan las variedades enteras, en tanto las gu铆as sugieren las descremadas.

Agua: se toma una cuarta parte de la cantidad recomendada a diario.

A la vez, hay alimentos de consumo superior a lo sugerido:

Dulces y grasas: se consumen tres veces lo que indican las gu铆as como cantidad m谩xima. Del total consumido, una cuarta parte corresponde a az煤car, dulces, postres y golosinas; otra a galletitas y amasados de pasteler铆a; otra a comidas listas (pizzas, empanadas, s谩ndwiches, tartas).

Gaseosas y jugos: representan el 15% del total consumido y en ocasiones se comete el error de reemplazar el agua con ellos.

________________________________________________________

