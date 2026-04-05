Ida y vuelta

MI DINERO, MI LIBERTAD

Hola Kirón, Mi nombre es Josefina. Nací el 28/02/1976 a las 10 y cuarto. Soy ama de casa y empecé con un kiosco desde mi garaje porque estábamos pasando malos momentos. Me va muy bien pero mi marido quiere que cierre y yo me entusiasmé teniendo mi dinero y mi libertad. Me seguirá yendo bien o cierro? Tengo mellizas que empezaron la secundaria. Gracias

Hola Josefina. Sos una pisciana con Luna en Acuario y Ascendente en Aries. Piscis es un signo de Agua, amoroso, compasivo, perfecto para la vida familiar. Tener Luna en Acuario no ayuda en ese sentido, porque te da cierto desapego emocional, esas ansias de independencia que a tu marido lo asustan. Y el Ascendente en Aries es bueno a la hora de tomar decisiones, de actuar. Saturno y Neptuno sobre ese Ascendente indican que es momento de tomar tus decisiones, sostenerte, ser autosuficiente y defender lo que construiste. Él lo va a aceptar. No resignes lo logrado, es buen momento para vos. Mis mejores deseos. Kirón

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