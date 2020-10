Candela Correa, que además de ocupar el cargo público es influencer de fitness, sostiene que sufre "hostigamiento" por parte de sus colegas a causa de su apariencia Crédito: LM Neuquén

Después del escándalo por el acto íntimo en medio de una sesión que desembocó en la renuncia del exdiputado Juan Ameri, surgió una nueva polémica con una concejal en Salta. Se trata de Candela Correa, quien expresó que sufrió "hostigamiento" por parte del resto de los funcionarios por su forma de vestir.

La concejal de la ciudad de Salta expresó en una entrevista con Crónica HD que durante la sesión virtual del Concejo Deliberante sus colegas le pidieron que "se tapara un poco". Según contó, "entré a una reunión de labor parlamentaria virtual y retomaron el tema del escándalo del diputado Juan Ameri. En ese momento, pidieron a las mujeres que nos tapáramos o nos pongamos un saquito para evitar una situación similar".

Más adelante, Correa consideró: "El comentario tuvo que ver con una remera roja que utilicé la sesión anterior" y agregó que "estuvieron toda la semana planeando decirlo".

"Esta vez sufrí un momento de violencia y discriminación de parte de dos compañeras y a algunos les molesta que yo salga a contar esta incomodidad", manifestó la concejal. Y añadió, contundente: "Mi forma de vestir no califica el nivel de las tareas".

Correa, que además de ocupar el cargo público es entrenadora de fitness, sostuvo que no es la primera vez que recibe este tipo de comentarios: "Yo vengo sufriendo varias situaciones de hostigamiento. No la vengo pasando muy bien desde el día que asumí. No pertenecía a la política. Vengo de la rama de la gimnasia, del deporte. Aposté a esto porque tengo una cantidad de mujeres atrás".

"Una puede vestirse como quiera y eso no califica la tarea de concejal. Se escandalizan por un escote, un vestido corto o un cuerpo voluptuoso y no por las mentiras que hay en la política", declaró, más tarde, en una entrevista con FM Aires.

Correa tiene 28 años y es deportista. Tiene 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram y en varias ocasiones fue catalogada como "concejal fitness" o "legisladora hot", por lo que desde el comienzo de su gestión denuncia el trato que recibe a causa de su imagen.