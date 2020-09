Luego de protagonizar un escándalo sexual en diputados, Ameri tuvo que presentar su renuncia. En la noche de ayer, participó en Intratables y fue duramente cuestionado por la periodista. Fuente: Archivo

Luego del escándalo sexual protagonizado por Juan Ameri este jueves, el diputado salteño tuvo su derecho a réplica en el programa Intratables, donde volvió a quedar en una posición incómoda luego de una pregunta de Débora Plager.

"Usted estaba cumpliendo su rol de diputado y a la vez estaba teniendo una situación íntima con su pareja. ¿No le parece deshonroso lo que hizo para decir 'me voy del cargo que ocupo'? Es mucho dinero lo que cobran los diputados provinciales. ¡Va a tener que trabajar, diputado!", lo criticó Plager.

"Usted tiene que renunciar y tiene que ir a trabajar porque me parece que no conoce lo que es el trabajo. No sé cuales son sus antecedentes laborales, pero si así se toma las responsabilidades tendría que buscar otra cosa para ganarse el sustento", continuó la periodista. "No sé qué contestarle, señora", respondió Ameri. "A mí no me conmueve que se victimice y que se ponga a llorar en cámara", agregó Plager.

Luego, ante la consulta de la periodista sobre lo que pensaba sobre la Ley de Defensa de los Activos de Fondo de garantía de Sustentabilidad, que se estaba tratando en la sesión en el momento del incidente, el diputado afirmó que su "sentido común está bastante comprometido" y "que está a favor de esa ley". Ante la repregunta de la periodista sobre cuánto dinero se va a registrar en ese fondo, la comunicación se cortó, disparando especulaciones entre los panelistas del programa sobre el conocimiento de Ameri respecto del proyecto.