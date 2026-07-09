Los cocineros se plantan y aseguran que, para lograr una tortilla cremosa, hay que batir los huevos con cuchara

La tortilla de papa es un clásico español que llegó a la Argentina junto con las oleadas inmigratorias del siglo XX. Este plato típico está muy instalado en nuestra tradición gastronómica, aunque su proceso de cocción puede variar. Según coinciden muchos chefs, no hay que utilizar tenedor para batir los huevos, sino una cuchara.

Esta sugerencia puede resultar extraña, pero tiene un fin específico: evitar que el aire quede conservado en la mezcla final. Debido a su forma, rompe las moléculas, genera espuma y aumenta su volumen, algo que no debe pasar si se espera que quede sólida o babé.

Los chefs españoles aseguran que batir los huevos con cuchara evita que el aire quede conservado en la mezcla (Fuente: Pexels)

Los cocineros españoles aseguran que este es uno de los procedimientos vitales para que el resultado final sea óptimo. Luego, la elección de los huevos y la papa también juega un rol preponderante, desde la cantidad y la calidad.

Como hacer una verdadera tortilla de papa

Ingredientes:

600 g de papas.

9 huevos.

Aceite para freír (de preferencia de oliva extra virgen).

Sal a gusto.

25 g de manteca.

Paso a paso:

1 Preparación óptima de las papas

Cortá cada papa en rodajas finas.

Freírlas en una olla con abundante aceite caliente.

Al mismo tiempo, batí los 9 huevos con un chorrito de aceite hasta que emulsionen y quede una consistencia bien cremosa.

2 Maceración de las papas

Una vez que las papas estén cocidas, pasalas directamente al bol con el huevo batido.

Mezclá y dejá reposar por 25 minutos.

Añadí la sal y un chorrito de aceite de oliva transcurrido el tiempo de descanso.

A la vez, calentar la sartén donde se cocinará la tortilla.

3 Cocción de la tortilla

Agregá el dedo de manteca y, mientras se derrite, esparcilo por toda el área. También podés optar por reemplazar la manteca por un chorrito de aceite y otro de agua, para que no se pegue.

Colocá la papa y el huevo cuando la sartén esté bien caliente.

Cuando los bordes comiencen a cuajar, separá la tortilla con una espátula de los laterales.

Colocá otra sartén previamente enmantecada y caliente encima (o la tapa de una olla o un plato grande) y dala vuelta. A continuación, seguí cocinando el otro lado.

Cuando su consistencia sea sólida, retirá del fuego, desmoldar y servir.

Receta de la tortilla de papa sin complicaciones

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora aproximadamente.