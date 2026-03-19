Bañarse con el lavarropas en funcionamiento: por qué no lo recomiendan y qué puede pasar
Especialistas advierten por problemas en la presión del agua, cambios de temperatura y sobrecargas eléctricas; todos los detalles
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En muchos hogares, poner el lavarropas en funcionamiento al mismo tiempo que alguien se baña suele verse como una forma práctica de aprovechar mejor el tiempo. Sin embargo, especialistas en instalaciones domésticas advierten que esta costumbre, aunque habitual, puede generar distintos inconvenientes, especialmente en viviendas con sistemas de agua y electricidad más antiguos, donde la exigencia simultánea puede afectar el rendimiento e incluso provocar fallas.
A continuación, se detallan los problemas más comunes de esta práctica:
La presión del agua cuando funciona el lavarropas
Uno de los inconvenientes más frecuentes aparece cuando la ducha y el lavarropas comparten la misma conexión de agua. Al iniciar su ciclo de carga, el electrodoméstico utiliza una gran parte del caudal disponible, lo que genera una baja repentina en la presión.
Esta situación no solo vuelve incómoda la ducha, sino que también puede interferir en el correcto funcionamiento del sistema de calentamiento, provocando un rendimiento irregular del agua caliente.
Cambios bruscos de la temperatura en la ducha
Como consecuencia directa de esa caída de presión, es habitual que se produzcan variaciones repentinas en la temperatura del agua. En pocos segundos, el agua puede pasar de caliente a fría o al revés, sin previo aviso. Además de resultar molesto, este fenómeno puede implicar ciertos riesgos, como quemaduras.
El riesgo de sobrecarga eléctrica
Más allá del agua, también existe un factor eléctrico que muchas veces se pasa por alto. En casas con varios años, los sistemas eléctricos no siempre están preparados para soportar el funcionamiento simultáneo de varios equipos de alto consumo.
El lavarropas, especialmente cuando calienta agua, requiere una cantidad considerable de energía. Si se usa al mismo tiempo que un termotanque u otro sistema eléctrico, la instalación puede verse exigida por encima de su capacidad, lo que provoca un sobrecalentamiento de los cables y aumenta el riesgo de fallas o cortocircuitos.
El impacto en el consumo energético del hogar
Otro aspecto a tener en cuenta es el aumento en el consumo eléctrico, ya que utilizar varios electrodomésticos potentes al mismo tiempo puede elevar significativamente el gasto de energía.
Con el tiempo, esta exigencia constante no solo se refleja en la factura de luz, sino que también puede acortar la vida útil de componentes como llaves térmicas, disyuntores y el cableado en general, generando más gastos a largo plazo.
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