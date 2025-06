Por qué no hace bien aguantar las ganas de orinar y cómo detectar problemas en el sistema urinario

La orina se produce en los riñones y desde allí se transporta hasta la vejiga, un órgano con forma de bolsa que cuenta con una capacidad máxima de 600 mililitros. Al llenarse a la mitad, genera una necesidad de evacuación. Aguantar las ganas de ir al baño puede ocasionar lesiones graves como debilitamiento del suelo pélvico.

De acuerdo con Esaú Fernández Pascual, doctor del Centro Lyx Instituto de Urología de España, acumular la orina de forma esporádica no suele representar un riesgo para el organismo a largo plazo. Sin embargo, si esta práctica se convierte en un hábito común, la vejiga empezará a soportar más líquido del que debería, por lo que su funcionamiento se alteraría de manera significativa.

Cómo detectar problemas en el sistema urinario Freepik

Uno de los riesgos más habituales son las infecciones urinarias causadas por bacterias que ingresan al organismo y afectan los riñones o la uretra, generando ardor o dolor al orinar. Fernández también destaca que aguantar las ganas de ir al baño produce incontinencia urinaria, estreñimiento, dolor abdominal, hinchazón, gases y un tránsito más lento de la materia fecal, condiciones que afectan la calidad de vida.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) de Estados Unidos considera que el escape de orina durante actividades cotidianas o una fuerte necesidad de vaciar el órgano son solo algunas de las primeras señales para identificar problemas en el control del sistema urinario. También existe la posibilidad de que los pacientes se vean involucrados en situaciones incómodas como no llegar a tiempo al baño o eliminar el líquido de la vejiga durante la noche mientras duermen.

Ante esto, la institución recomienda consultar con un profesional de la salud. También es fundamental acudir al médico en caso de que la persona no pueda vaciar la vejiga pese a tener la necesidad, ya que esto es una clara evidencia de que hay retención urinaria.

