Por qué recomiendan ponerle canela y arena a la lengua de suegra

La lengua de suegra es una de las plantas más elegidas para decorar los hogares debido a su resistencia y poca necesidad de mantenimiento. Sin embargo, con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, el exceso de humedad en las macetas puede favorecer la aparición de pequeños insectos. Aunque esta especie necesita poca agua para desarrollarse, muchas personas cometen el error de regarla con demasiada frecuencia. Como consecuencia, la tierra permanece húmeda durante varios días y puede convertirse en un ambiente favorable para la reproducción de determinadas plagas.

Frente a este problema, comenzó a circular en redes sociales un truco casero que consiste en colocar canela en polvo y arena sobre la tierra de la lengua de suegra. Según quienes recomiendan este método, la combinación podría ayudar a dificultar la reproducción de estos insectos sin necesidad de recurrir a productos químicos.

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¿Cómo colocar canela y arena en la lengua de suegra?

Para quienes quieran probar esta técnica casera, el procedimiento es sencillo y requiere materiales fáciles de conseguir. Sin embargo, es importante aplicarlos en cantidades moderadas para no perjudicar el desarrollo de la planta.

Dejar secar la tierra: antes de comenzar, esperar a que la superficie del sustrato esté seca. En el caso de la lengua de suegra, también es recomendable comprobar que la tierra esté seca a mayor profundidad antes de volver a regar.

antes de comenzar, esperar a que la superficie del sustrato esté seca. En el caso de la lengua de suegra, también es recomendable comprobar que la tierra esté seca a mayor profundidad antes de volver a regar. Agregar una pequeña cantidad de canela: espolvorear una capa muy fina de canela en polvo sobre la superficie, sin acumularla alrededor de la base de las hojas.

espolvorear una capa muy fina de canela en polvo sobre la superficie, sin acumularla alrededor de la base de las hojas. Colocar arena gruesa: distribuir una capa de aproximadamente uno a dos centímetros de arena gruesa, limpia y lavada. Evitar la arena de playa, ya que puede contener sales perjudiciales para la planta.

distribuir una capa de aproximadamente uno a dos centímetros de arena gruesa, limpia y lavada. Evitar la arena de playa, ya que puede contener sales perjudiciales para la planta. Controlar el riego: después de aplicar la mezcla, evitar que la maceta permanezca constantemente húmeda. Si se utiliza el riego por inmersión, retirar el recipiente del agua una vez hidratado el sustrato y dejar escurrir completamente.

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Además, es recomendable observar la evolución de la planta durante los días siguientes. Si continúan apareciendo pequeños insectos, puede ser necesario revisar el estado de las raíces, mejorar el drenaje o utilizar métodos específicos para controlar las larvas.