Por qué saltarse comidas o tener horarios de sueño irregulares puede ser un detonante de migraña

Dormir mal, saltearse comidas o cambiar de forma brusca los horarios habituales no solo desordena la rutina diaria: también puede convertirse en un fuerte detonante de migrañas. Así lo indican nuevas evidencias científicas que vinculan tanto el ayuno intermitente como la alteración del sueño con un aumento significativo en la frecuencia y la intensidad de estos dolores de cabeza.

Una revisión reciente realizada por Patrick T. Ebbert y Lauren R. Natbony advierte que, a pesar del auge del ayuno intermitente y otras estrategias de restricción calórica como herramientas para mejorar la salud, los análisis retrospectivos muestran que esta práctica podría empeorar los síntomas de la migraña en el corto plazo.

Cuatro estudios publicados entre 2021 y 2025 coinciden en que los cambios abruptos en los ritmos metabólicos y circadianos desestabilizan el sistema nervioso y favorecen la aparición de crisis más severas.

Los autores señalan, además, que hasta el momento no existen ensayos clínicos que evalúen de manera directa el ayuno como tratamiento para la migraña. En contraste, la evidencia es más consistente respecto a los efectos de la dieta cetogénica, que en distintos estudios logró reducir la cantidad de días con migraña y los marcadores inflamatorios, con mejoras registradas en escalas como MIDAS y HIT-6.

Un nuevo estudio indica que la alteración del sueño también es un factor significativo en la frecuencia y la intensidad de estos dolores de cabeza Freepik

Turnos nocturnos: cuando el reloj biológico se desordena

Los factores de riesgo no se limitan al ayuno. Un estudio reciente de investigadores estadounidenses, difundido como preprint en 2025, analizó datos de 38,8 millones de personas con distintos tipos de empleo. El resultado fue claro: quienes trabajan con turnos nocturnos irregulares tienen un 61 % más de probabilidades de sufrir migraña.

Este patrón no apareció en la cefalea tensional, lo que sugiere un vínculo específico entre la migraña y la desalineación de los ritmos circadianos. A partir de estos datos, los investigadores incluso proponen reconocer un nuevo subgrupo clínico: el trastorno migrañoso asociado al trabajo por turnos, caracterizado por ataques desencadenados por la extrema irregularidad de los horarios de sueño.

El estudio también destaca que la migraña presenta un ritmo circadiano definido y que la sensibilidad al dolor varía a lo largo del día. Las alteraciones en estos ciclos pueden aumentar la excitabilidad cortical y modificar la respuesta inflamatoria del organismo, favoreciendo la aparición de crisis.

Aunque los estudios analizan situaciones diferentes, todos confluyen en un mismo punto: la migraña se ve favorecida por la pérdida de regularidad en los horarios de alimentación y descanso. La revisión de Ebbert y Natbony resalta que existe evidencia acumulada de que la cetosis puede disminuir la frecuencia y la discapacidad asociadas a la migraña, especialmente por su efecto sobre la inflamación y la excitabilidad neuronal. Sin embargo, cuando el organismo se enfrenta a ayunos mal compensados, a la falta de sueño o a cambios bruscos en los horarios, ese equilibrio se quiebra.

En este sentido, el problema no parece ser únicamente el ayuno en sí, sino el contexto en el que se realiza: cómo, cuándo y con qué nivel de control médico.

Ajustar los turnos nocturnos para reducir la desalineación circadiana es una de las recomendaciones para evitar las migraña Freepik

Recomendaciones clave para pacientes con migraña

Aunque la evidencia continúa en desarrollo, los estudios coinciden en una serie de pautas fundamentales para quienes sufren migraña:

Mantener horarios regulares de comida y de sueño.

Evitar ayunos prolongados sin supervisión médica.

Aumentar la hidratación, especialmente durante ayunos religiosos o dietarios.

Ajustar los turnos nocturnos para reducir la desalineación circadiana.

Implementar estrategias de higiene del sueño y cronobiología, como la exposición a la luz natural durante el día y rutinas nocturnas estables.

Antes de iniciar cualquier forma de ayuno o realizar cambios drásticos en los hábitos cotidianos, los médicos deberían orientar adecuadamente a sus pacientes. Por ahora, todo indica que la regularidad sigue siendo una de las herramientas más eficaces para mantener bajo control un dolor que afecta a más de mil millones de personas en el mundo.