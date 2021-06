¿Por qué se celebra hoy es el Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas?

Desde hace casi cinco décadas, el 10 de junio se celebra en nuestro país el Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. La fecha conmemora la creación, un día como hoy de 1829, de la Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas y Adyacentes al Cabo de Hornos, entidad creada desde el Río de la Plata para la organización política de las islas antes de su ocupación por Gran Bretaña en 1833.

El presidente Alberto Fernández encabezará un acto para conmemorar la fecha en el Museo del Bicentenario, a partir de las 16 horas. La jornada de conmemoraciones comenzó a las 8.30 con el izamiento de la bandera nacional en el Museo Malvinas Argentinas e Islas del Atlántico Sur, a cargo del ministro de Cultura, Tristán Bauer. El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, también va a encabezar un acto conmemorativo en la Cancillería.

La fecha se estableció tras la sanción de la ley 20.561 del 14 de noviembre de 1973, nueve años antes de la guerra de Malvinas, por eso no debe confundirse con el 2 de abril, Día del Veterano y Los Caídos en Malvinas. No obstante, la fecha permite recordar el reclamo histórico de soberanía de la Argentina sobre las islas, que hoy son ocupadas y administradas por el Reino Unido de Gran Bretaña. En este sentido, las Malvinas son catalogadas como un territorio no autónomo pendiente de descolonización por el Comité de Descolonización de la ONU.

