Pornovenganza, cómo activar las huellas digitales para evitar que roben tus fotos más íntimas y privadas en las redes sociales

A pesar de que los delitos cibernéticos crecen exponencialmente y en todas sus variantes, los seres humanos seguimos tentados de compartir imágenes íntimas en las redes sociales, subestimando las advertencias de los expertos, quizá convencidos de que algo semejante nunca podría pasarnos. Sin embargo, pasa cada vez más seguido.

En el plano romántico, el número alarmante de casos de ciberacoso o “dick pics” obligó a algunas aplicaciones de citas a sumar acciones y herramientas dirigidas a prevenir la difusión en línea de imágenes y contenido privado. Bumble, por ejemplo, ya había actualizado su función Private Detector que utiliza tecnología IA para detectar y difuminar las fotografías eróticas en base a una encuesta nacional en la que se probó que una de cada tres mujeres había recibido alguna vez una fotografía de alguien desnudo, sin haberla pedido jamás. La mayoría la había recibido a través de AirDrop o una aplicación de mensajería, y el 96% de las consultadas en aquel entonces confirmó que les llegó sin haberlas pedido.

El intento por limpiar de vicios a las aplicaciones, sigue. Ahora, tomando el ejemplo de Facebook, Tik Tok e Instagram, entre otras redes sociales, la plataforma decidió integrar los servicios de StopNCII.org (por sus siglas en español “Detener las Imágenes Íntimas Sin Consentimiento”), una iniciativa de SWGfL, organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido, que en diciembre de 2021 lanzó esta herramienta que hasta el momento ayudó a detener la viralización de más de 40.000 imágenes y videos online sin autorización de sus propietarios.

Así es que partir de diciembre, los usuarios de Bumble podrán recibir “hashes” directamente de StopNCII.org y desde su dispositivo, pudiendo de esta forma controlar que sus contenidos no sean vulnerados, al menos en ninguna de las empresas adheridas a StopNCII.org.

Huellas digitales, pero virtuales en clave alfanumérica

Ante la pregunta de cómo funciona este recurso creado para realizar cifrado en el dispositivo, las autoridades afirman que, antes de que una amenaza les arruine el día, los miembros de la app pueden crear identificadores únicos de sus imágenes (lo que se conoce como hashes o huellas digitales).

“No se comparte la imagen (o el vídeo) original, sino solo los hashes, con las empresas participantes. De este modo, se garantiza que estos assets nunca saldrán del dispositivo. Cuando se abre un caso, los hashes se presentan como una cadena de letras y números, no como una imagen propiamente dicha, para proteger la privacidad del usuario. Luego se envían a StopNCII.org y se comparten con los socios adheridos (Facebook, Tik Tok e Instagram, etc). Si se sube una imagen que coincide con el hash correspondiente, la plataforma la enviará automáticamente a un equipo de moderación. Si esta cumple con los criterios para que se considere una íntima, se eliminará y bloqueará de modo que no se pueda volver a compartir en ninguna de las plataformas” sostienen desde la aplicación, que acaba de lanzarse oficialmente en Argentina.

Vale aclarar que StopNCII.org es una plataforma internacional gratuita que ofrece apoyo a más de 11.000 adultos y cuenta con más de 70 socios en todo el mundo interesados en combatir la pornovenganza. Según la organización, solo en el Reino Unido, la línea de ayuda de SWGfL para prevenir este delito detectó un aumento de casos de más del 40% entre 2020 y 2021, nada menos que de 3146 a 4406 víctimas de acoso en ese tiempo.

Con la inclusión de esta herramienta podría empezar cambiar la cultura del intercambio virtual, en especial para quienes de verdad la usan con el objetivo de conseguir pareja por esta vía. “Cualquier persona que esté preocupada o reciba amenazas de este tipo puede recuperar el control de sus imágenes y quitarles el poder a los delicuentes. Con nuestros socios seguiremos abordando este problema mundial y trabajando para respaldar a personas que necesiten ayuda. Recomendamos que todo aquel que experimente los devastadores efectos del abuso relacionado con imágenes íntimas use StopNCII.org para garantizar que sus contenidos sigan siendo privados” afirmaba Sophie Mortimer, directora del servicio de ayuda para pornovenganza de SWGfL.

De todos modos, aun tomando el consejo, no deberiamos dejarle todo el trabajo a la tecnología. El envio de imágenes sugestivas puede usarse para cualquier otro fin delictivo, no solo como venganza o forma de extorsión. Además, entiéndase de una vez por todas que una foto desnudos o en pose erótica no garantiza buen sexo.

