Premio L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”: seis científicas argentinas fueron reconocidas en la 19° edición del galardón

La ciencia argentina volvió a destacarse con fuerza: seis investigadoras fueron reconocidas por proyectos innovadores que buscan responder a desafíos urgentes, como el impacto del cambio climático en los cultivos o el avance de enfermedades virales.

En la 19.° edición del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, realizado junto con el CONICET, la bióloga marplatense Gabriela Carolina Pagnussat fue distinguida con el máximo galardón por un proyecto destinado a desarrollar cultivos más resistentes a las olas de calor mediante tecnología CRISPR/dCAS9. En tanto, la investigadora Mehrnoosh Arrar obtuvo la distinción en la categoría Beca por su trabajo sobre el diseño racional de antivirales para el dengue, un problema de creciente impacto en la región.

Las premiaciones se dan en un contexto en el que las mujeres representan apenas el 31,7% de la comunidad científica mundial y menos del 4% de los Premios Nobel en disciplinas científicas han sido otorgados a ellas. Desde su creación en la Argentina, la iniciativa ya reconoció a 72 científicas de distintas provincias y trayectorias.

[DE IZQUIERDA A DERECHA] Brenda Bianquet - Gerenta de Asuntos Corporativos de L´Oréal Groupe en Argentina; Yann Le Bourdon - Gerente General de L’Oréal Groupe en Argentina; Dra. Luciana Balboa - MENCIÓN PR.

Proyectos ganadores

Pagnussat, Investigadora Principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biológicas (CONICET-UNMdP), fue galardonada por la investigación “Hacia cultivos resistentes a las olas de calor: Activación del factor de splicing SWAP mediante tecnología CRIPR-dCAS9”, orientada a generar plantas capaces de sostener su productividad ante escenarios de temperaturas extremas. La distinción en la categoría Premio incluye un aporte de $15.000.000 destinado a impulsar la continuidad del proyecto.

Dra. Gabriela Pagnussat, ganadora Categoría Premio.

La científica, también CEO de la empresa tecnológica ThermoReLeaf, es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Por su parte, Arrar —investigadora asistente del CONICET en el Instituto de Cálculo de Exactas-UBA— fue reconocida por su trabajo sobre la helicasa NS3 del virus del dengue, con el objetivo de avanzar en nuevas estrategias antivirales. Recibió una beca de $10.000.000. Nacida en Estados Unidos y con una década de residencia en la Argentina, es doctora en Ciencias Químicas por la University of California San Diego.

Dra. Mehrnoosh Arrar, ganadora Categoría BECA 2.

Reconocimientos especiales

Como cada año, el jurado otorgó también menciones en ambas categorías.

Categoría Premio

Eva Virginia Acosta Rodríguez (CONICET-CIBICI, UNC), por su investigación sobre inmunorregulación y respuesta terapéutica en artritis reumatoidea.

Luciana Balboa (INBIRS-UBA-CONICET), por su enfoque innovador para el tratamiento de la tuberculosis pleural mediante la modulación del eje ALOX5/Resolvina D5/GPR32.

Categoría Beca

Myriam Boivin (INECOA-CONICET-UNJu), por su proyecto sobre cómo el cambio climático influyó en la evolución de los roedores caviomorfos.

Sabrina Soledad Gavini (INIBIOMA-CONICET-UNCo), por su investigación sobre mecanismos de facilitación entre plantas de alta montaña en la Patagonia.

Un impulso sostenido

Desde 2007, cuando comenzó a implementarse en el país, el Premio L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” se consolidó como una de las distinciones locales más relevantes para mujeres científicas. En su edición 2025, se recibieron 124 postulaciones, todas dentro del campo de las Ciencias de la Vida, que abarca áreas como medicina, biología, biotecnología, veterinaria y fisiología.

El reconocimiento acontece en paralelo a un hito para la ciencia argentina: la física María Teresa Dova fue distinguida este año con el Premio Internacional L’Oréal UNESCO por su rol en el descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN. Con su elección, la Argentina se convirtió en el país de América Latina y el Caribe con mayor cantidad de científicas premiadas por esta distinción global, con un total de 11 investigadoras reconocidas.

Voces y perspectivas

Durante la ceremonia, realizada en Buenos Aires, autoridades del CONICET, la UNESCO y L’Oréal destacaron la importancia de fortalecer los vínculos entre la ciencia, el sector productivo y la sociedad.

“Buscamos que más mujeres puedan imaginar el futuro sin límites. Este premio acompaña la generación de conocimiento con impacto real y nos permite visibilizar a quienes inspiran nuevas vocaciones”, afirmó Yann Le Bourdon, presidente de L’Oréal Groupe en Argentina.

Para Ernesto Fernández Polcuch, director regional de UNESCO, cada proyecto premiado “derriba barreras históricas y crea nuevos referentes para las generaciones futuras”.A su turno, Daniel Salamone, presidente del CONICET, celebró la calidad de las iniciativas seleccionadas y subrayó la relevancia de la articulación público-privada para impulsar soluciones científicas frente a desafíos complejos.

Un legado que crece

Desde 1998, el programa L’Oréal-UNESCO ha distinguido a más de 4.700 mujeres científicas en todo el mundo, incluyendo 137 galardonadas internacionales y más de 4.000 jóvenes investigadoras. Quince de las veinticinco mujeres que recibieron un Premio Nobel en disciplinas científicas lo obtuvieron después de la creación de esta iniciativa; siete de ellas habían sido previamente reconocidas por el programa.

Aunque su presencia en la ciencia sigue siendo minoritaria, estos datos muestran el impacto concreto de políticas de promoción y visibilización sostenidas en el tiempo.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.