Primera impresión. Ideas originales para ambientar el hall de entrada

"En casa, al fin". Es la frase que exhalamos al cruzar la puerta, en el preciso momento en el que encontramos un espacio para apoyar las llaves, dejar el abrigo y tal vez, sacarnos los zapatos. Mientras, una primera mirada recorre nuestras cosas queridas. Aquí ideas para ambientar la recepción, ese espacio que nos representa y presenta ante los visitantes.

Un aire tropical

Crédito: Santiago Ciuffo

Después de haber vivido en Colombia los dueños de casa quisieron conservar la esencia tropical y lo hicieron con verdes estimulantes como el de los postigos, los floreros de vidrio, el follaje natural y el cuadro (Kikely). Tonos y texturas variadas que encuentran un contraste sereno en la mesa alta de madera clara y líneas nórdicas y la alfombra con borde negro (Elementos Argentinos).

Alto impacto

Crédito: Daniel Karp

La estética psicodélica de la entrada deja claro que todo lo que sigue en esta casa será sorprendente. Sobre la pared, empapelado 'Tofio Negro' (Picnic) que sirve como marco para el cuadro con la imagen de Dalí (Sergio Santancieri). Para regular la intensidad, sumar superficie de apoyo y espacio de guardado, optaron por la consola laqueada de paraíso natural 'Apolo 2' (Vaserdelona).

Curva suave

Crédito: Santiago Ciuffo

En la casa anterior de la diseñadora de interiores Sol Palou el hall de entrada también funciona como hall de de distribución: hacia un lado, se integra naturalmente con el comedor; hacia el otro, se comunica con el pasillo que da a los cuartos de los chicos y los playrooms. El perchero de pie está justo donde tiene que estar: cerca de la puerta y el sillón, curvo además de marcar la trayectoria de entrada, es perfecto para ver el jardín interno.

Vida orgánica

Crédito: Magalí Saberian

El diálogo constante entre arquitectura e interiorismo se ve materializado en la trama orgánica de esta casa donde conviven materiales nobles (hormigón a la vista, madera y cemento alisado, principalmente). Cada espacio está concienzudamente diagramado por Karina Kreth en función de los movimientos y necesidades de los dueños de casa. En el recibidor, consola con tapa de madera sostenida por persianas enrolladas a modo de patas (Pablo Ledesma). Sobre la pared, tapiz realizado por una comunidad nativa (Guayruro). Como gesto de carácter, los contramarcos se forraron con listones de madera de kiri arenada, para darle un aspecto poroso y rústico.

Área de trabajo

Crédito: Pompi Gutnisky

Desde la entrada queda claro que este es el estudio de una ceramista y que, lo que más necesita además de paciencia e inspiración, es espacio para sus piezas. Por eso, Karina Contini aprovechó el pasillo de entrada para ubicar estanterías tan colmadas que el picaporte funciona como perchero. El espacio está enmarcado por la alfombra de lana tejida y teñida a mano (Awanay).

Pertenencia

Crédito: Javier Picerno

¿De qué habla una casa? De sus dueños, por supuesto. Es lo que dejan claro Romina Peloi y su familia a quien quiera entrar. De un lado, el gusto por los muebles recuperados está representado por una antigua mesa salteña con tapa de mármol, la cámara de fotos de principios de siglo XX (Carol Mihanovich) y los portavelas hechos con antiguas conexiones eléctricas de cerámica. (La Ferme). El amor por la iconografía argentina está reflejado por con la escultura de la bandera que forma parte de la serie 'Patria industrial' (Sebastián Goñi). Contra la pared opuesta espejada que amplía el espacio, silla (Harturo) con almohadón teñido (Rosario Solano), lámpara de anticuario y kilim (Facundo Lhez Kilims & Wools).

Buena perspectiva

Crédito: Daniel Karp

Gris oscuro es el tono ideal para el recibidor de este departamento de 1920 reciclado por los arquitectos Javier Figueroa y Horacio Méndez, expertos en comprar casas, recuperarlas, decorarlas con sus propios muebles y luego venderlas. Haciendo gala de su particular estilo organizaron la recepción con un par de candelabros de plata con cabo de pez espada, una escultura en palo santo realizada en una comunidad wichi, una suerte instalación de hormas de madera y una alfombra marroquí. Buen gusto y personalidad

Por más verde

Crédito: Santiago Ciuffo

"Este mural fue un regalo de cumpleaños: me saca una sonrisa cada mañana cuando bajo a desayunar, me recibe bien cuando entro y me tira buena onda al salir". ¿Qué más se puede pedir de un rincón del hogar? Esta colorida esquina realizada por Florencia Chedufau vincula el living con la planta alta a través de una escalera abierta, con barandas de acero. Subir por los escalones de madera pintada se convierte en oportunidad cotidiana de disfrutar del jardín desde distintas alturas. Cuando la casa se llena de invitados, los percheros redondos (Brocca) pueblan el paisaje tropical.

A todas luces

Crédito: Daniel Karp

A través de una gran puerta de lapacho se ingresa a un pasillo distribuidor con doble altura, coronado por una araña de hierro comprada en el Puerto de frutos. A un lado, la puerta de ingreso al primer showroom de Lacroze Studio, a cargo de Natali y Geraldine Picayo, de Lacroze Studioy, al otro, la escalera con pasamanos de guatambú que conduce a la segunda planta. Varias ideas se conjugaron felizmente: la de lograr una luz sin filtros para iluminar cada rincón, generar un contraste entre elementos rústicos como la madera y el Travertino con las paredes claras y generar expectativa con una robusta puerta ciega. La decoración se resolvió con un vajillero de corte industrial (Lacroze Studio), canastos (Fraternidad) y kilim (Rugit).

Espacios complementarios

Crédito: Santiago Ciuffo

Una mesa liviana con estantes de vidrio (Bronx Décor) funciona como primer espacio de apoyo al entrar a esta cálida casa refaccionada por la arquitecta Paula Varone. Para aprovechar al máximo el espacio de la recepción, del otro lado, donde antes estaba la puerta de ingreso se generó un escritorio con fondo y estantes de petiribí (Ramón Argüello) que tiene una pequeña ventana. Lámpara (Kikely). Alfombra verde seco tejida a mano en lana de oveja (Elementos Argentinos). Manta (Arredo).