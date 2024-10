Transformar vidas, la misión que se originó a partir de una tragedia

Escuchar

“¿Cómo puedo poner mis talentos, mi energía, mi compasión al servicio de la humanidad, si no es a través de una buena parte académica?”, recuerda que se preguntó Catalina Escobar durante una charla del ciclo Aprendemos Juntos 2030, la plataforma de contenidos inspiradores del BBVA. Desde muy joven, Catalina mostró una profunda empatía por los más necesitados, invitando a niños de la calle a su hogar, donde les enseñaba matemáticas y les celebraba sus cumpleaños.

En el 2000, su vida cambió drásticamente cuando su hijo menor falleció en un trágico accidente. “Cuando perdí a mi hijo, me di cuenta de que tenía que hacer algo que trascendiera mi dolor”, cuenta Escobar, subrayando cómo ese doloroso momento se convirtió en el motor para la creación de la Fundación Juanfe, que trabaja para erradicar la mortalidad infantil y apoya madres adolescentes en situación de vulnerabilidad en Cartagena de Indias, Colombia.

“La pobreza no solo es la falta de recursos económicos; es también la falta de oportunidades y de apoyo”, sostiene Escobar, quien vio de cerca cómo las madres adolescentes en su comunidad sufrían debido a la falta de acceso a servicios de salud, educación y empleo. La Fundación Juanfe no solo les brinda asistencia médica y psicológica, sino que también ofrece programas de formación laboral para que estas jóvenes puedan construir un futuro mejor para ellas y sus hijos. Catalina insiste en que “darle una segunda oportunidad a quienes sienten que ya no la tienen” es esencial para romper el ciclo de pobreza que atrapa a tantas familias.

Catalina Escobar creó la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, entidad que trabaja para erradicar la mortalidad infantil y apoya madres adolescentes Linkedin

Uno de los pilares fundamentales de la Fundación Juanfe es el empoderamiento de las mujeres. Según Escobar, el verdadero cambio comienza cuando una mujer es capaz de creer en sí misma y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Bajo esta premisa, la fundación ha desarrollado programas educativos que no solo se enfocan en habilidades técnicas, sino también en fortalecer la autoestima y la autoconfianza de las participantes. Esto ha permitido que miles de jóvenes madres encuentren un propósito y una motivación para salir adelante.

La Fundación Juanfe tuvo un impacto profundo y duradero. Desde su creación, logró reducir significativamente la mortalidad infantil en Cartagena y mejoró la vida de más de 200.000 personas. Su fundadora destacó que cuando alguien se comprometía con una causa, el impacto se extendía a nivel global. Su trabajo fue reconocido internacionalmente, lo que no solo validó los esfuerzos de la fundación, sino que también mostró la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo para lograr un cambio real.

También fue una firme defensora de la inclusión y la equidad de género. Para ella, “es vital que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres para desarrollarse y contribuir a la sociedad”. A través de la Fundación Juanfe, ha promovido la igualdad de género y ha luchado contra la discriminación que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas que provienen de entornos desfavorecidos. Su visión es clara: una sociedad más justa e igualitaria es posible cuando todos, sin importar su género o condición social, tienen las mismas oportunidades de éxito.

Además de su trabajo con la Fundación Juanfe, Escobar ha luchado por los derechos de las niñas y adolescentes en América Latina. Ha hablado en muchas conferencias y eventos internacionales, compartiendo su experiencia y pidiendo políticas para proteger a las jóvenes de la violencia y explotación. “No podemos dejar que nuestras niñas y adolescentes sigan siendo víctimas de un sistema que las margina”, ha dicho varias veces, enfatizando la necesidad de tomar medidas para asegurar su bienestar y desarrollo.

La emprendedora social demostró que el bienestar personal está intrínsecamente ligado al bienestar de la comunidad. A través de su trabajo, ha inspirado a muchas personas a seguir su ejemplo y a comprometerse con causas que mejoren la vida de los demás. “Cuando te das cuenta de la diferencia que puedes hacer en la vida de alguien más, es imposible no seguir adelante”, asegura Escobar, reflejando su inquebrantable dedicación a la labor social. Su historia es un testimonio poderoso de cómo la empatía, la compasión y el compromiso pueden transformar vidas y construir un mundo mejor.

Catalina Escobar dedica su vida a mejorar las condiciones de las jóvenes en situación de vulnerabilidad, impulsando políticas públicas y programas de apoyo para combatir la violencia y la explotación BBVA

