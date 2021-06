Programa de ocio

Harvey, de Emma Cline

Si el movimiento #MeToo surgió como una forma de visibilizar la dinámica de abusos sexuales y desigualdad de género que reinó durante años en el mundo de Hollywood, la lluvia de denuncias también empezó a modificar las reglas del sistema y la imagen de ciertas figuras públicas que se convirtieron, de un día para otro, en monstruos. Con respecto a esto último, resulta interesante la búsqueda de Harvey, el nuevo libro de Emma Cline (autora del celebrado Las Chicas, inspirado en los asesinatos de Charles Manson y su tribu femenina) en el cual se permite imaginar los pensamientos que asedian a Harvey Weinstein, 24 horas antes de ser condenado a prisión. A la manera de Degenerado –la novela de Ariana Harwicz que se mete en la cabeza de un pedófilo–, la escritora norteamericana intenta humanizar al monstruo a través de sus miedos e inseguridades: “Hay personas que me preguntan si eso trivializa un poco a Weinstein con todo lo que hizo, pero a mí me parece que lo que lo puede banalizar es pensarlo como un monstruo. Que es el mal en persona. Porque eso nos hace pensar que es muy distinto a nosotros, que pertenece a una especie distinta y por lo tanto no tenemos que preocuparnos”, afirmó Cline en una entrevista. Lejos de cualquier intento de justificar sus acciones, la nouvelle se encuentra siempre al limite del regodeo en la decadencia de un Weinstein dolorido y temeroso. Aun así, el resultado final es una narración ágil que escapa a todo tipo de posicionamiento moral y logra una construcción impecable del personaje y su relación con el entorno. Editorial Anagrama

Hierbabuena, comida natural en San Telmo

gentileza

Con más de 10 años de experiencia y desarrollo en la escena gastronómica, un restaurante como Hierbabuena no necesita presentación. Creado por los chefs Diego Sicoli y David Gdansky, con el tiempo se ha convertido en un referente de la cocina natural que busca generar conciencia en el público sobre el consumo sustentable y saludable. Sin embargo, un párrafo aparte se merece el nuevo aspecto que presenta hoy en día el boulevard Caseros de San Telmo, donde se encuentra ubicado el local. Los viernes las dos manos del boulevard se encuentran ocupadas por una infinidad de mesas que producen la sensación de un gran restaurante a cielo abierto, protegidas por estufas a gas que se anticipan al clima frío que se viene. La carta sigue siendo lo suficientemente amplia para adaptarse a desayunos, almuerzos y meriendas y se encuentra integrada casi exclusivamente por opciones veganas, vegetarianas y libres de gluten. Como excepciones de este menú plant-based, se suman nuevos y sabrosos platos con salmón y pollo orgánico como el sándwich Chicken Parmesan o los huevos poché con salmón curado. Para después de comer, cuentan con una heladería vegana ubicada a metros del restaurante y un Organic Market en el que se vende gran variedad de productos de elaboración propia, como pestos, mermeladas, yogures y pastelería artesanal con azúcar y harina orgánicas. En Av. Caseros 454 . Delivery y take away hasta las 23

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project