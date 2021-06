Programa de ocio

La tejonera, de Cynan Jones

Después del éxito de la impactante Tiempo sin lluvia, Chai Editora vuelve a apostar por la literatura del galés Cynan Jones con la publicación de La tejonera, un texto previo con el que tiene varios puntos en común y que es considerado uno de sus libros más celebrados. La vida en el campo vuelve a ser el escenario de las acciones de los personajes que conviven por igual con el esplendor de la naturaleza y la crueldad de la existencia. La tejonera toma del cine la técnica del montaje alternado para contar dos historias que avanzan en paralelo, pendulando entre la tristeza por una pérdida trágica y la bestialidad del submundo de las peleas entre tejones. La amplitud de este espectro le permite a Jones recorrer de punta a punta las diferentes manifestaciones de la animalidad que van desde la fragilidad de una oveja dando a luz hasta el deseo de matar de unos perros adiestrados. Lo mismo sucede con los hombres que pueden cuidar de ellos con extrema dedicación o divertirse con sadismo a costa de su dolor. De esta forma, el autor logra correrse de la típica postal edulcorada de los entornos naturales para proponer una visión mucho más compleja del instinto salvaje que radica en los animales y en nosotros mismos. A medida que el libro avanza, la trama va creciendo por sobre las descripciones, pero sin dejar nunca de lado ese estilo tan particular que combina crudeza y sensibilidad y que se ha convertido en una marca registrada del autor. Chai Editora

Osaka: propuestas para un brunch oriental

archivo

Veinte años de experiencia hicieron de Osaka un digno referente de la gastronomía porteña en el terreno del sushi, teniendo en cuenta que son, además, pioneros en la fusión con los sabores peruanos. Aun así, la incertidumbre golpea a todos los gastronómicos por igual y se vuelve necesario reinventarse día a día, probando nuevos formatos y propuestas. Así, aprovechando la formidable terraza que tiene el local de Palermo, de lunes a viernes una de las novedades de invierno es un lunch que, disponible de 12.30 a 16 horas, consta de un menú de tres pasos con sus clásicos platos (incluye copa de vino, copa de espumoso y agua mineral). Por la tarde, el Ozakaya Hour también hace su debut: en el rango que va de las 16 a las 19 horas se puede degustar una variedad de cócteles de autor, con tablas de nigiris, rolls, ceviches y platos calientes. Para el fin de semana, por el momento solo en formato delivery o take away, hay un original Brunch Nikkei con una selección de platos creados exclusivamente para el late lunch de sábados y domingos. El menú está compuesto por cuatro platos fríos, cuatro calientes y un postre, acompañado por una interesante variedad de aperitivos. Por último, durante toda la semana, de 12 a 23 horas, se encuentra disponible el servicio de delivery y take away de los Osaka Packs que incluyen un mix de propuestas en box, ideales para disfrutar en casa. Soler 5608 / Reservas y pedidos: 4775-6964

