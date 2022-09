Pronóstico de CABA: ¿se viene la tormenta de Santa Rosa?

Aunque los creyentes de la tormenta de Santa Rosa en la Ciudad de Buenos Aires quedaron conformes con las precipitaciones del pasado 26 de agosto, el nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional desafía hasta a los más escépticos: hay pronóstico de lluvia para este 1 de septiembre, apenas dos días después de la celebración litúrgica de Santa Rosa de Lima.

Aunque las previsiones auguran caída de agua, no será exactamente una tormenta, ya que no se prevé actividad eléctrica o ráfagas. De todas formas, así como los fieles se aferraron a las lluvias a cuatro días del festejo, no pueden menos que hacer lo mismo con esta que según el SMN ocurrirá este jueves.

El pronóstico indica que por la mañana hay un 70% de probabilidades de precipitaciones aisladas. Por la tarde, los eventos aumentarán su potencia para transformarse en tormentas aisladas. Hacia la noche, se espera que continúe la caída de agua pero en forma de chubascos.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias para este 1 de septiembre

Las temperaturas que acompañarán este jueves inestable se estiman en 15°C para la mañana, mientras que al pasar el mediodía el pronóstico prevé que se alcance la máxima estimada para hoy en 21°C. El día se despedirá con una baja térmica que dejará al termómetro en 18°C por lo que reste del jueves.

El viento no será protagonista de la jornada: entre la mañana y la tarde se espera que sople con 7 kilómetro por hora de mínima y hasta 12 km/h de máxima. Durante la noche, la disminución de las lluvias contrastará con un aumento en la velocidad del viento, que podría alcanzar 13 km/h de mínima y 22 km/h de máxima.

Por otra parte, la humedad en este jueves 1 de septiembre está en 88%, la presión atmosférica marca 1008.2 hectopascales en el barómetro del Servicio Meteorológico Nacional y la visibilidad, libre de interferencias por el momento, se calcula en 10 kilómetros al horizonte.

La historia de la tormenta de Santa Rosa

El origen de esta precipitación que buena parte del país espera para fines de agosto o principios de septiembre tiene su origen en el siglo XVI en la ciudad peruana de Lima, ciudad de la que es patrona Santa Rosa.

La historia de esta mujer creyente dio un vuelco cuando una flota de piratas de origen neerlandés apareció en el horizonte de la capital peruana. Devota, rezó en el santuario que ahora lleva su nombre, y la leyenda cuenta que sus plegarias desencadenaron una fuerte tormenta que impidió el desembarco pirata y salvaguardó la ciudad.

Santa Rosa de Lima es la patrona de la capital peruana, a la que según la tradición protegió de un desembarco pirata al desencadenar una tormenta con sus oraciones

A partir de entonces Santa Rosa se volvió la patrona de Lima, así como la primera mujer latinoamericana en ser canonizada por la Iglesia Católica. Su figura también quedó asociada a las tormentas, y en especial a aquellas que ocurren poco antes o después del 31 de agosto, el día de su fiesta litúrgica.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional aclara que, si bien este fenómeno es usual en el centro y noreste del país, no lo es en otras zonas de la Argentina. “En regiones como la Patagonia no es común tener tormentas. Algo similar ocurre en Noroeste Argentino (NOA), donde la época está marcada por la estación seca, y predominan los días despejados y con mucho sol”, precisan desde el organismo.