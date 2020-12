Pronóstico del tiempo: el brindis a salvo

Crédito: Costhanzo

Escenas del capítulo anterior

La ciudad fue nuevamente atacada por las tropas del norte que llevaron la sensación térmica hasta 35°C el martes. Cuando todo parecía perdido el frente del sur reconquistó la ciudad con un furibundo contraataque que desplomó el termómetro para el delirio de los porteño. El viento frío se quedó patrullando las calles con la promesa de custodiar al termómetro hasta que pasen las fiestas.

Jueves: el sueño de una noche de verano

Bienvenidos a la última mañana del año, por suerte será un irreconocible amanecer de fin de diciembre con una temperatura de salida de 13°C, aún más fresca en el conurbano en una mañana robada a septiembre. Claro que el sol sale mucho antes, el mercurio también rebota mucho más temprano y ya a media mañana el termómetro se sincroniza con el calendario. La primera gran noticia atmosférica del día es la continuación del aire frío que ayer desbancó al insoportable calor porteño. Se notará la circulación de aire seco y frío en el cielo, casi completamente limpio durante todo el jueves, y en el termómetro, totalmente sedado por efecto del viento patagónico. La temperatura no trepará más allá de los 27°C, toda una gentileza a esta altura del año, lo que nos dará una jornada térmicamente muy tranquila. La noche proyecta 20°C, ideal para sacar la mesa afuera. Incluso aquellos que les toque una celebración en algún departamento no tendrán que sufrir el calor en absoluto. A la medianoche, al momento del brindis, el mercurio podría descender hasta los 18°C. Sabiendo de los problemas con la bebida de mis lectores, junto a un justificado festejo por el año que se va, no les voy a pedir moderación. Me conformaría con encontrarlos con vida en la próxima columna. Sin dudas, condiciones meteorológicas perfectas para la cena de Nochevieja y para recibir a un nuevo año.

Viernes: almuerzo sin calor fuerte

El 2021 abre con un amanecer con cielo mayormente limpio y conserva algo de fresco con 15°C de mínima. No se para qué escribo esto si usted se va a levantar apenas antes del mediodía. Como todo desayuno después de un banquete se verá tentado a combinar el mate cocido con el pionono que sobró, o tomarse un café con leche mientras va picando algo de ensalada rusa. No se reprima pero no se lo cuente a nadie. No mire canales de noticias, el noticiero del 1° de enero es el mismo todos los años en todos los canales: primer turista en arribar a Mar del Plata, primer bebé del año, año nuevo en diferentes ciudades del mundo, móvil con quemados por la pirotecnia e Incidentes viales por alcoholemia. Al mediodía se esperan 29°C, nada mal para repetir el atracón o volver a sacar la mesa afuera en un día con cielo algo nublado y una tarde de calor moderado con el mercurio recortándose en 31°C. Hacia la noche se termina el viento del sur y le estaremos eternamente agradecidos por los servicios prestados. El día finaliza con 23°C y se puede dormir cómodamente con el ventilador en mínimo y el espiral prendido

Sábado: tarde de sol y calor

Antes que nada, no se engañe. Usted no empezará ninguna dieta el sábado. El primer fin de semana de 2021 ofrecería muy buenas condiciones meteorológicas para aquellos que quieran planificar actividad al aire libre y hará las delicias de la afición veraniega que espera un repunte del mercurio para tirarse a la pileta. Vuelve el viento norte al estuario que junto al sol, que tendrá todo el cielo a sus anchas, configurarán una jornada de verano por suerte sin calor extremo. Se espera una mañana con el termómetro bastante más arriba que los últimos amaneceres empezando la cuenta en 19°C. El día transcurrirá con cielo despejado llegando a una tarde con 31°C de máxima. La noche encontrará a los que quieran salir con 26°C y todas las estrellas disponibles en el firmamento rioplatense.

Domingo: el verano se florea

Sigue la dupla de ataque del viento norte y el pleno sol para darle forma a otro día de calor. Las mínimas siguen muy amables con 20°C de salida por lo que podemos seguir durmiendo sin problemas y levantarnos en un ambiente agradable. Se estima un día con muy buenas condiciones meteorológicas con el mercurio trepando hasta los 32°C a la tarde en otro día caluroso pero diferenciado de todo escenario sofocante. La noche cierra en 26°C y hasta aquí llegó la paz térmica en la ciudad.

Spoiler alert

La semana que viene empieza con condiciones meteorológicas adversas, con un par de días de cielo despejado y 33°C de máxima. Cuando todo estará por desmadrarse un nuevo frente frío vendrá en nuestro auxilio con probables lluvias para el jueves.

Eso es todo, amigos. Entiendo que muchos de ustedes se mueren de ganas por sacarse el año de encima. Si quieren pueden vestirse de blanco, comer las doce uvas, quemar muñecos o practicar el ritual que quieran pero sepan que eso no tendrá efecto alguno en su suerte para el año que empieza. Deseo fervientemente que el próximo año los encuentre con mucha salud, con mucho amor y, por sobre todas las cosas, con mucho dinero.

Tengan todos un feliz año nuevo.

@JopoAngeli

