La emotiva carta retro que Camila, la hermana de Thiago Medina, republicó y emocionó a todos

Mientras lucha por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, los familiares de Thiago Medina piden una cadena de oración por el exparticipante de Gran Hermano que está internado hace 14 días por un brutal accidente en moto en la zona de Moreno.

Su hermana, Camila Deniz, más conocida como “Camilota” en sus redes, recordó unas emotivas palabras que le dedicó años atrás a Thiago en su cuenta de Facebook. “Le agradezco a Dios por la clase de persona que tengo al lado mío como hermano y compañero”, relata el posteo publicado el 10 de noviembre de 2020.

El posteo de Camila Deniz que emocionó a todos

“El que está para todo. Sos el que me levanta el ánimo cuando estoy desanimada, caída, sin saber qué hacer. Sos el motor de todo con esa sonrisa linda que tenés”, destaca la carta que reafirma la unión familiar entre Camila y Thiago.

En el final del texto, la ex participante de Cuestión de Peso (eltrece) remarcó el don de persona de Thiago, quien hoy se encuentra internado, con pronóstico reservado, a la espera que sus pulmones puedan restablecer su curso normal. “Hermano mío, nunca me faltes, sos todo para mí”, destacó, en mayúsculas, Camila, sobre un recuerdo que data de hace cinco años y que hoy se acentúa dicho sentimiento por el grave estado de salud del joven de 22 años.

Thiago Medina continúa internado con pronóstico reservado (Foto: Gran Hermano)

Desde su ingreso al nosocomio ubicado en Moreno, Medina fue asistido por un grupo de médicos especializados en cada área que determinaron, en primera medida, operarlo de la parrilla costal para proteger a los órganos dañados, entre ellos, los pulmones, que son los más afectados tras el choque con su moto.

El último parte médico de Medina explicó que tuvo un “episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas de abordaje” el cual obtuvo una respuesta “favorable” y su pronóstico todavía es reservado.